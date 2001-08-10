В сквере Чехова состоится фестиваль национальных культур

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека острова приглашает на фестиваль национальных культур «Сахалин объединяет». Мероприятие пройдет 30 июля в сквере имени А.П. Чехова и будет приурочено к Международному дню дружбы. Творческие площадки начнут работу в 17 часов, а концертная программа «Добрым словом друг друга согреем» стартует в 18 часов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гости фестиваля насладятся выступлениями островных творческих коллективов и представителей Ассамблеи народов Сахалинской области. Также на мероприятии будут работать разнообразные площадки: мастер-классы, викторины, книжные выставки и национальные игры.

В рамках благотворительной акции «Своих не бросаем. Всё Для Победы», организованной совместно с Народным фронтом Сахалинской области, состоится ярмарка. Все собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих СВО. Программа акции также включает мастер-классы от общественных организаций и волонтерских объединений по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.

Все желающие могут принести в библиотеку материалы для изготовления маскировочных сетей и гуманитарную помощь для бойцов (предметы личной гигиены, не скоропортящиеся продукты, средства связи, портативные аккумуляторы и другие необходимые вещи). Эти материалы будут отправлены Народным фронтом на передовую линию.

Куратор мероприятия, главный библиотекарь СахОУНБ Надежда Жамьянова отметила, что в Сахалинской области живут представители более 120 народов. Фестиваль «Сахалин объединяет» стал частью масштабной работы по укреплению гармоничных межнациональных отношений, которую проводит регион.