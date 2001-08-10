В Южно-Сахалинске в районе школы №21 началась укладка асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С инициативой о благоустройстве проезда у школы №21 к мэру Сергею Надсадину обратились жители 9 микрорайона и администрация образовательного учреждения. Профильным службам была поставлена задача сдать обновлённый проезд до 1 сентября. Завод им. Федотова начал на этом участке асфальтирование, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов, данные работы были запланированы, но с учетом обращений от жителей и администрации школы сроки были скорректированы. Ранее, чтобы не нарушать порядок благоустройства территории, совместно с ресурсоснабжающими организациями были определены участки во внутриквартальном проезде, где должны проводиться земляные работы по замене сетей водоснабжения и электроснабжения.

- На данном участке работы ресурсниками не запланированы, поэтому было принято решение уже в июле заменить здесь асфальтобетонное покрытие. Замена асфальта у школы №21 планируется большими картами, во внимание берутся самые проблемные места. Для комфорта детей и родителей работы ведутся у центрального входа, захватив еще ряд участков проезда к школе. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 200 метров.- рассказал Алексей Сапронов.

По данным представителя подрядчика, работы по асфальтированию проезда начались 8 июля и завершатся уже сегодня.

Добавим, готовность образовательных учреждений к началу учебного года держит под контролем губернатор Валерий Лимаренко. Один из важных пунктов - это оценка подъездных путей к школам, которые должны находиться в удовлетворительном состоянии. Вопрос по восстановлению асфальта у школы №21 находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Создание комфортной городской среды остается одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.