В Южно-Сахалинске в этом сезоне заменят около двух километров магистральных сетей теплоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ресурсоснабжающая организация - АО «Сахалинская коммунальная компания» - продолжает вести ремонтную летнюю кампанию в преддверии зимнего сезона. Работы в активной фазе. Сейчас специалисты приступили к ремонту на участке Комсомольского коллектора в районе пересечения улиц Буюклы и Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Это достаточно большой участок коллектора от дома № 28 по ул. Буюклы до тепловой камеры протяженностью около 250 метров, здесь будет заменена труба диаметром 800 мм. Сети изношены, случались повреждения - было принято решение провести ремонт.

- Здесь завершить работы планируется, в зависимости от погодных условий, до конца июля текущего года. После завершения работ здесь перейдем на следующий участок - на проспекте Победы, в районе ресторана «Нихон Митай». Там планируется замена участка под проспектом, предполагается перекрытие улиц, вся информация будет доведена горожанам, - комментирует руководитель АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.

Ранее АО «СКК» завершила ремонты на участках Комсомольского коллектора в районе улиц Физкультурной и Горной, Горной и Комсомольской.

Всего в планах Сахалинской коммунальной компании - заменить около двух километров изношенных магистральных сетей в городе.

Помимо замены сетей на участках, программа ремонта обширна - в нее входят, к примеру, ремонт зданий и сооружений теплосетевого комплекса, восстановление благоустройства и др.

- Замена коммуникаций играет очень большую роль в жизни города. Теплоснабжение домов напрямую связано с обеспечением комфорта горожан. Отрадно видеть, как администрация Южно-Сахалинска совместно с Сахалинской коммунальной компанией уделяет этому вопросу большое внимание. Как пример, здесь идет работа на участке коллектора, который обеспечивает теплом близлежащие районы. Важно, что идет не просто замена изношенных труб, также идет профилактическая работа, которая позволит избежать проблем в дальнейшем. Ведь рядом строится кампус, скоро будет сдан Центр водных видов спорта, которые будут потреблять много тепла. И старые сети не могли бы обеспечить их максимально, - отметил главный врач Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф.С. Анкудинова Андрей Ширяев.

Отметим, что ход подготовки к зиме стоит на особом контроле у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. В областной столице большой объем работ по реконструкции сетей выполняется, в том числе, благодаря финансовой подпитке из областного бюджета при поддержке главы региона.

Ремонтная кампания в преддверии сезона необходима для того, чтобы подготовить объекты водоснабжения и водоотведения к холодам и минимизировать аварийность в осенние и зимние месяцы. Руководитель СКК отметил, что максимально все работы по капремонту тепловых сетей должны завершиться в городе к 25 сентября. К началу отопительного сезона, 1 октября, все пусконаладочные работы должны быть проведены, а дома готовы к запуску тепла.