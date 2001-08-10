В Приморье отдыхающие заметили акулий плавник у берега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Купальный сезон в Приморье в самом разгаре. Местных жителей и отдыхающих просят быть предельно внимательными во время морского отдыха, где можно встретить опасных обитателей, сообщает РИА VladNews.

Одними из таких "опасных гостей" являются акулы. Несмотря на то, что акулы-людоеды в водах Приморья не обитают и захотят очень редко с теплым течением, граждан просят сохранять бдительность.

Так, на популярном пляже в Ливадии недалеко от берега отдыхающие заметили плавник, похожий на акулий.

"В Ливадии на втором пляже паника. Кому-то показалось, что это акула... Не знаю, не утверждаю", - передает слова очевидцев телеграм-канал @livadia_prim.