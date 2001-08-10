Сигналы в социальных сетях помогают решать вопросы жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители областного центра ежедневно направляют обращения через социальные сети мэра Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска. Самые волнующие горожан вопросы касаются благоустройства дворовых территорий и текущего ремонта многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Создание комфортной городской среды — абсолютный приоритет работы администрации города, которая также включает направления, обозначенные губернатором региона Валерием Лимаренко, в том числе приведение в порядок многоквартирных домов.
Так, в социальные сети поступило обращение от жителей дома по пр. Мира, 265А. По сообщению горожан, в одну из квартир во время дождей с крыши попадает вода. Сигнал был сразу же передан в профильные службы. Управляющая компания приступила к ремонтным работам. Как рассказала генеральный директор ООО «Аврора» Наталья Банторина, сотрудники УК выполнили бетонную заливку крыши над квартирой собственника, а также провели гидроизоляцию.
- В прошедшие выходные были дожди. Заявитель сказала, что после текущего ремонта в квартиру вода больше не попадала. Но кровля требует капитального ремонта. Согласно действующему графику, он запланирован на 2025 год, - отмечает Наталья Банторина.
Отметим, ответственность за надлежащую эксплуатацию жилых домов лежит на УК, с которой у горожан заключен договор управления. В соответствии с этим документом у управляющей организации есть обязательства осуществлять текущий ремонт крыш, подвалов, фасадов, внутридомовых инженерных сетей.
Для устранения возникших нарушений эксплуатации жителям в первую очередь необходимо обращаться в аварийную службу своей управляющей компании, либо оставить заявку диспетчеру УК. На проведение работ установлены нормативные сроки. Они варьируются от 3-х до 72-х часов в зависимости от вида выявленного дефекта. Найти контакты управляющей компании можно на сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082 .
Кроме того, горожане могут обратиться в рабочее время в отдел муниципального жилищного контроля по телефону: 300-785 (доб.1-5). Каждый сигнал рассматривается адресно. Добавим, если управляющая организация не реагирует на обращения, южносахалинцы могут оставить сообщение на горячей линии Государственной жилищной инспекции Сахалинской области: 43-24-20.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:02 Сегодня Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о необходимости предоставления отчетности
10:06 Сегодня Житель Южно-Сахалинска выиграл миллион
09:58 Сегодня На Камчатке новый асфальт положили вокруг припаркованного автомобиля
09:31 Сегодня Закончен капитальный ремонт двух крыш многоэтажек в Охе
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:12 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 Вчера Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
- 12:29 8 Июля В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?