Сигналы в социальных сетях помогают решать вопросы жителей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители областного центра ежедневно направляют обращения через социальные сети мэра Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска. Самые волнующие горожан вопросы касаются благоустройства дворовых территорий и текущего ремонта многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Создание комфортной городской среды — абсолютный приоритет работы администрации города, которая также включает направления, обозначенные губернатором региона Валерием Лимаренко, в том числе приведение в порядок многоквартирных домов.

Так, в социальные сети поступило обращение от жителей дома по пр. Мира, 265А. По сообщению горожан, в одну из квартир во время дождей с крыши попадает вода. Сигнал был сразу же передан в профильные службы. Управляющая компания приступила к ремонтным работам. Как рассказала генеральный директор ООО «Аврора» Наталья Банторина, сотрудники УК выполнили бетонную заливку крыши над квартирой собственника, а также провели гидроизоляцию.

- В прошедшие выходные были дожди. Заявитель сказала, что после текущего ремонта в квартиру вода больше не попадала. Но кровля требует капитального ремонта. Согласно действующему графику, он запланирован на 2025 год, - отмечает Наталья Банторина.

Отметим, ответственность за надлежащую эксплуатацию жилых домов лежит на УК, с которой у горожан заключен договор управления. В соответствии с этим документом у управляющей организации есть обязательства осуществлять текущий ремонт крыш, подвалов, фасадов, внутридомовых инженерных сетей.

Для устранения возникших нарушений эксплуатации жителям в первую очередь необходимо обращаться в аварийную службу своей управляющей компании, либо оставить заявку диспетчеру УК. На проведение работ установлены нормативные сроки. Они варьируются от 3-х до 72-х часов в зависимости от вида выявленного дефекта. Найти контакты управляющей компании можно на сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082 .

Кроме того, горожане могут обратиться в рабочее время в отдел муниципального жилищного контроля по телефону: 300-785 (доб.1-5). Каждый сигнал рассматривается адресно. Добавим, если управляющая организация не реагирует на обращения, южносахалинцы могут оставить сообщение на горячей линии Государственной жилищной инспекции Сахалинской области: 43-24-20.