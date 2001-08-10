В Южно-Сахалинске готовят к запуску новый канализационный коллектор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство Южного канализационного коллектора — это совместный проект администрации Южно-Сахалинска, МКП «Городской водоканал» и «РВК-Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Введение в эксплуатацию коллектора позволит переключить 4 устаревших действующих очистных сооружений канализации в западной части города и вывести их из эксплуатации, подключив к новому объекту как существующие жилые массивы, так и строящиеся.

Общая протяженность южного канализационного коллектора составляет около 14 километров, он проходит через всю южную часть города, от ЖК Горизонт до основных очистных сооружений города Южно-Сахалинска – ОСК 7, на которых будет осуществляться очистка транспортируемых по Южному коллектору стоков.

Сейчас на объекте завершены основные строительно-монтажные работы, построены новые канализационно-насосные станции, уже ведется подключение к сетям и настройка оборудования.

Специалисты «РВК-Сахалин» примут участие в приемке объекта и выполнении пусконаладочных работах. Планируется, что они будут завершены до конца июля.

Система водоотведения Южно-Сахалинска представляет собой сложный механизм, состоящий из более чем 30-ти объектов. Это канализационные насосные станции и очистные сооружения канализации общей производительностью 45 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, в нее входят 240 километров канализационных сетей и около 3700 канализационных колодцев.