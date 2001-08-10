Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда представителей БГТУ им. В.Г. Шухова во главе с ректором, доктором экономических наук, профессором Сергеем Глаголевым прибыла на Сахалин в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», который проходит в Южно-Сахалинске. Встреча прошла в администрации с участием вице-мэров - специалистов в разных отраслях экономики областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участники обсудили возможные варианты сотрудничества, которое может базироваться на компетенциях университета, обучающего специалистов для строительной индустрии. Университет входит в число учебных заведений, участвующих в реализации российского приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Как подчеркнул Сергей Надсадин, белгородские ученые сильны в строительной сфере и в процессах, связанных с благоустройством города - с цементным производством, технологиями укладки дорожного асфальта, тротуарной плитки и др. Это не только научный центр, который, в том числе, разрабатывает стройматериалы, но и является известным обучающим центром.
- Конечно, нам не хватает таких специалистов, как архитекторы, высококвалифицированные строители, сотрудники лабораторий, поэтому есть большой потенциал сотрудничества, - отметил Сергей Надсадин.
В составе прибывших гостей - преподаватели и студенты университета. По словам ректора, его команде есть, что показать на форуме, и есть желание посоревноваться с другими учеными. Профессор Сергей Глаголев - автор десятков научных трудов и учебно-методических работ, монографий и учебных пособий. С 2021 года возглавляет Совет ректоров Белгородской области.
- Принимая во внимание, что Сергей Глаголев прибыл в наш город на федеральное мероприятие «Архипелаг», мы обсудили возможные варианты сотрудничества. В планах у гостя встретиться с ректором нашего университета Александром Самардаком и обсудить возможности сотрудничества между университетами. При активной работе губернатора Валерия Лимаренко школа высшего образования в области выходит на новый уровень, и такое сотрудничество будет крайне полезно нашим регионам. Мы со своей стороны приняли решение разработать пакет мероприятий, который привел бы к более глубокому взаимодействию с этим научным центром, чтобы в нашем городе в области городского хозяйства появлялось больше высококвалифицированных специалистов, - прокомментировал Сергей Надсадин.
Вчера гости Южно-Сахалинска побывали в окрестностях города, проехали по Охотской трассе, состоялось их знакомство с горой Лягушкой, прокатились на канатной дороге, а студенты подняли над Южно-Сахалинском флаг БГТУ имени Шухова на горе Большевик. Все это оставило незабываемые впечатления.
- Вообще Южно-Сахалинск порадовал своей чистотой, красотой, ухоженностью, очень хорошим ландшафтным обустройством, улицами с отремонтированными фасадами. И очень впечатлила сегодня поездка за город на гору Лягушка - места отдыха обустроены грамотно. Дикая природа вокруг ухоженных мест говорит о том, что жители ее берегут, и это вдохновляет - у Сахалина прекрасное будущее, - поделился впечатлениями Сергей Глаголев.
Напомним, ежегодный образовательный интенсив «Архипелаг-2024» - главное событие года по запуску новых рынков, инициатив и отраслей - дроносфера, биотех, креативная экономика. По данным оргкомитета мероприятия, в нем участвуют более 2500 человек из 63 регионов России, соревнования пройдут в нескольких локациях: в Южно-Сахалинске, на аэродроме Пушистый и на озере Тунайча. Подведение итогов состоится 21 июля в областной столице.
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