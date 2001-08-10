Педагог по программированию на Python, C++ выиграла билет на Сахалин и участие в молодёжном форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дирекция Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» озвучила результаты конкурса, который состоялся в рамках «Цифрового проекта». Он проходил совместно со студенческим проектом «Твой ход». Принять участие мог любой желающий от 14 до 35 лет. Участники проходили опросы, тестирование, слушали лекции, отвечали на вопросы. Только те, кто смог выполнить все задания, получили возможность выиграть билет на Сахалин и участие в «ОстроVах».

«В этом году мы решили повторить этот конкурс и дали возможность тем, кто не попал на форум в рамках регистрации, приехать на Сахалин. Но просто так подарить билет и участие мы не можем. Поэтому здесь тоже нужно было пройти отбор», - рассказывает директор Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» Анастасия Кожепенько.

В этом году у «Цифрового проекта» не один победитель, а три. Партнёры проекта, ВКонтакте и Нетология, подготовили подарки участникам, которые заняли второе и третье место. Мария Стукалина из Москвы стала второй и получает сертификат на сумму 30 000 рублей на обучение. Девушка учится в РЭУ имени Плеханова. Закончила первый курс и мечтала попасть на «ОстроVа».

«Я рада, что меня отметили. Теперь у меня есть возможность пройти обучение. Да, мечта попасть на «ОстроVа» пока не осуществилась, но я верю, что обязательно попаду в следующем году», - поделилась Мария Стукалина.

Екатерина Мальцева выпускница Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа». Была на Сахалине в прошлом году. Решила, что ей обязательно нужно вернуться. Подала заявку для участия в «Цифровом проекте» и заняла третье место. Девушка получит колонку «Маруся».

Первое место заняла Евгения Олефиренко – педагог по программированию на Python, C++. Закончила южный федеральный университет по специальности: информационная безопасность автоматизированных систем, специалитет.

«На учебе я занималась кибербезопасностью беспилотных летательных аппаратов и участвовала в научных конференциях по этой тематике. Поэтому через 3-5 лет я вижу себя, как успешного специалиста кибербезопасности дронов, которые всё больше заполнят различные отрасли жизни каждого человека, таких как сельское хозяйство, строительство, логистика и туризм. Я стремлюсь к тому, чтобы мои знания программирования, администрирования сетей и кибербезопасности были востребованы и приносили пользу обществу, а также способствовали развитию индустрии беспилотной авиации в моем регионе. Я очень хотела попасть на «ОстроV». Теперь жду с нетерпением встречи с ребятами из других регионов нашей страны. Готова продуктивно поработать с ними в одной команде, - поделилась девушка.

Уже 5 августа Евгения прибудет в Южно-Сахалинск. Она получила не только билет на самолёт, но и участие в форуме.

«Проект "Твой Ход" — яркий пример того, как в период студенчества молодые люди со всей страны могут создавать и реализовывать свои инициативы. Эта идея транслируется как через собственные, так и партнёрские активности. Именно поэтому “Твой Ход” сотрудничает с другими проектами, направленными на поддержку молодых людей, предоставляя им возможность участвовать в масштабных мероприятиях и реализовывать свои стремления. Эту идею поддерживает и молодёжный форум “ОстроVa”. Совместный цифровой проект “ОстроVа” и “Твой Ход” существует всего два года, но количество желающих принять в нём участие вдохновляет. Победительница конкурса получила шанс не просто попасть на форум, а познакомиться с уникальностью Сахалина. Уверена, что наш совместный цифровой проект продолжит и дальше помогать молодёжи воплощать свои мечты в реальность»,— прокомментировала Юлия Епифанова, руководитель проекта «Твой Ход».

Напомним, что Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» состоится с 5 по 11 августа. В этом году три направления – «ОстроVа Первые», «ОстроVа Производство», «ОстроVа Образование». «Производство» будет разделено на несколько треков, среди которых медицина, авиация, строительство, туризм, нефть и газ, рыбная промышленность. Участники смогут познакомиться с вакансиями региона, побывать на предприятиях, пройти стажировку, попасть в кадровый резерв. Организаторами стали Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).