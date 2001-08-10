Строительство новой школы искусств в Луговом вышло на финишную прямую
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 9 июля, глава областного центра Сергей Надсадин с инспекционной поездкой посетил ряд объектов в планировочном районе Луговое. Здесь завершается строительство новой школы искусств - о текущей ситуации градоначальнику доложили представители профильных ведомств, подрядной организации и депутат городской думы.
Завершение строительства четырехэтажного здания школы искусств на 230 мест запланировано на конец лета.
- Специалисты управления капитального строительства мне доложили, что строительно-монтажные работы на объекте завершены, сейчас идёт внутренняя отделка помещений и подготовка к благоустройству территории. Отмечу, что это одна из основных наших социальных строек, причем с непростой историей. Новая школа пережила и смену подрядчика, и остановку строительства. Вывести проект на финишную прямую и подарить нашим детям современное красивое здание помогла активная поддержка губернатора Валерия Лимаренко, - прокомментировал Сергей Надсадин.
И добавил, что школа искусств возводится в густонаселенном жилом районе, поэтому ранее было принято решение провести и благоустройство близлежащих дворов. Это территории пяти домов по улице Дружбы: №93, 95, 97, 99 и 101. В текущем сезоне здесь будет выполнен капитальный ремонт с заменой инженерных коммуникаций.
Кроме того, для жителей Лугового севернее нового здания школы обустроят сквер, такое решение приняли в администрации города. Новое общественное пространство гармонично дополнит современное здание. В перспективе юные музыканты смогут устраивать здесь концерты и проводить мероприятия.
Глава областного центра потребовал от исполнителей максимально синхронизировать все работы, чтобы сдать объект своевременно.
- Отмечу, город всячески готов поддерживать жителей и помочь в высадке цветов и декоративных деревьев, сохранив то, что уже есть. В тесном диалоге с людьми будем контролировать ход работ, чтобы сделать эту часть Лугового максимально уютной и красивой. Это важная часть работы по благоустройству территории, которая скоро получит новый импульс развития. Ведь всё, что мы делаем, направлено на комфорт горожан и перемены к лучшему, - добавил Сергей Надсадин.
По словам директора детской музыкальной школы №1 Александра Гимро, ученики и педагоги с нетерпением ждут открытия новой школы, ведь старой школе в Луговом в этом году исполнилось 35 лет.
- Я уверен, новую школу откроют в обещанный срок уже благодаря тому, что мэр города Сергей Надсадин постоянно интересуется ходом работ и держит строительство под личным контролем. Кроме того, мы и сами в постоянном взаимодействии с подрядной организацией и сотрудниками управления капитального строительства, видим, как идет отделка помещений и остальные работы, - рассказал Александр Гимро.
Строительный сезон в самом разгаре, и выезды главы города со специалистами профильных служб по строящимся объектам будут продолжены.
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