В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству дорог и общественных территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

9 июля в рамках текущего содержания улично-дорожной сети планируется выполнить следующие виды работ:

- фрезерование изношенных слоев асфальтобетонного покрытия по пр. Мира на участке от ул. Есенина в северном направлении (западная сторона);

- завершение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по пр. Мира на участке от ул. Больничной до ул. Есенина;

- фрезерование изношенных слоев асфальтобетонного покрытия по пер. Озерному на участке от ул. Детской до ул. Фабричной;

- подготовительные работы к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 1905 года - от ул. Лермонтова до моста;

- подготовка к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Сахалинской в районе ул. Милицейской.

На общественных пространствах областного центра сегодня запланированы следующие виды работ:

- очистка газонов от мусора, подметание дорожек, мытье поверхности скамеек, протирка памятников и малых архитектурных форм, подметание детских площадок, очистка урн от мусора, подметание лестниц;

- покос травы в сквере «Сахалин» (п/р. Ново-Александровск), а также в районе

улиц Ленина, Комсомольской, Горького, Больничной.

- стрижка кустов на озелененных территориях общего пользования на ул. Ленина, ул. Горького.