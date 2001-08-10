В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству дорог и общественных территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
9 июля в рамках текущего содержания улично-дорожной сети планируется выполнить следующие виды работ:
- фрезерование изношенных слоев асфальтобетонного покрытия по пр. Мира на участке от ул. Есенина в северном направлении (западная сторона);
- завершение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по пр. Мира на участке от ул. Больничной до ул. Есенина;
- фрезерование изношенных слоев асфальтобетонного покрытия по пер. Озерному на участке от ул. Детской до ул. Фабричной;
- подготовительные работы к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 1905 года - от ул. Лермонтова до моста;
- подготовка к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Сахалинской в районе ул. Милицейской.
На общественных пространствах областного центра сегодня запланированы следующие виды работ:
- очистка газонов от мусора, подметание дорожек, мытье поверхности скамеек, протирка памятников и малых архитектурных форм, подметание детских площадок, очистка урн от мусора, подметание лестниц;
- покос травы в сквере «Сахалин» (п/р. Ново-Александровск), а также в районе
улиц Ленина, Комсомольской, Горького, Больничной.
- стрижка кустов на озелененных территориях общего пользования на ул. Ленина, ул. Горького.
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