На Камчатке вспышка острого бактериального кишечного заболевания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизово и Петропавловске-Камчатском зафиксирован рост заболеваемости иерсиниозом. Групповой заболеваемости нет, однако зарегистрировано более 50 пострадавших. Они лечатся в домашних условиях. Как рассказали в ведомстве, вероятным фактором передачи инфекции являются овощи и фрукты не прошедшие термическую обработку перед употреблением в пищу. Симптомы иерсиниоза: повышение температуры тела, высыпания на конечностях (преимущественно область ладоней и стоп), туловище, однократная рвота, боли в животе, диарея, пишет ТК "41 регион".

В Управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах профилактики болезни: перед употреблением в пищу фрукты, овощи и корнеплоды необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком. Овощные и фруктовые салаты должны быть свежими, а готовые блюда необходимо хранить в холодильнике отдельно от свежих. При наличии симптомов кишечной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью.

Иерсиниоз - это острое бактериальное кишечное заболевание. Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот, реже - домашних животных: кошек, собак. Штаммы, которые поражают животных, опасны и для людей. Наиболее подвержены иерсиниозу дети до 10 лет.