На Камчатке вспышка острого бактериального кишечного заболевания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По сообщению Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизово и Петропавловске-Камчатском зафиксирован рост заболеваемости иерсиниозом. Групповой заболеваемости нет, однако зарегистрировано более 50 пострадавших. Они лечатся в домашних условиях. Как рассказали в ведомстве, вероятным фактором передачи инфекции являются овощи и фрукты не прошедшие термическую обработку перед употреблением в пищу. Симптомы иерсиниоза: повышение температуры тела, высыпания на конечностях (преимущественно область ладоней и стоп), туловище, однократная рвота, боли в животе, диарея, пишет ТК "41 регион".
В Управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах профилактики болезни: перед употреблением в пищу фрукты, овощи и корнеплоды необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком. Овощные и фруктовые салаты должны быть свежими, а готовые блюда необходимо хранить в холодильнике отдельно от свежих. При наличии симптомов кишечной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью.
Иерсиниоз - это острое бактериальное кишечное заболевание. Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот, реже - домашних животных: кошек, собак. Штаммы, которые поражают животных, опасны и для людей. Наиболее подвержены иерсиниозу дети до 10 лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня В Сахалинском Ботаническом саду зацвела магнолия снизу-белая
10:13 Сегодня На Камчатке вспышка острого бактериального кишечного заболевания
10:37 Сегодня Сквозной проезд для транспорта закрыт около второго корпуса детского сада "Росинка" в Южно-Сахалинске
10:55 Сегодня Задержан житель Луганска, воровавший деньги у сахалинцев
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
13:03 1 Июля Еще один южно-сахалинский двор приобретает новый облик
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
Выбор редакции
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 13:44 5 Июля Южносахалинцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"
- 11:35 3 Июля Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 2 Июля В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?