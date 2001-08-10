Авиакомпания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Россия» (Группа Аэрофлот) приступила к выполнению полетной программы между Хабаровском и Южно-Сахалинском на ежедневной основе, сообщили ТИА "Острова" в авиакомпании.

Новая дальневосточная воздушная линия «России» Хабаровск – Южно-Сахалинск открылась 21 мая, с началом активного сезона. Сначала рейсы выполнялись с частотой четыре раза в неделю. Направление пользуется большой популярностью у жителей Хабаровского края и Сахалинской области. Увеличение частоты полетов будет способствовать росту мобильности населения и транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа.

Вылет SU/FV6680 из Хабаровска в 11:45 (по вторникам средам, четвергам, субботам) / 12:05 (по понедельникам, пятницам и воскресеньям); прилет в 14:20 / 14:40 соответственно.

Вылет SU/FV6679 из Южно-Сахалинска в 10:10, прилет в 10:45.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Полеты выполняются на отечественных самолетах Суперджет 100. Общая пассажировместимость – 87 человек (75 мест Эконом и 12 мест Бизнес).

«Россия» уделяет особое внимание развитию географии полетов не только из крупных авиатранспортных узлов в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярке, но и между другими субъектами. Особенно важно наращивание стабильного авиасообщения на Дальнем Востоке, с учетом географического положения Сахалина воздушный транспорт – основная связь островного региона с материковой частью страны.

Авиабилеты на рейсы «России» возможно забронировать и приобрести на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильного телефона), а также в офисах собственных продаж авиакомпании Аэрофлот.