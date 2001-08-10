На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске внедряют новые технологичные возможности для продвижения бизнеса города и социальных проектов. С инициативой установить современные сити-форматы на улицах вышла одна из рекламных компаний островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, новые экраны уже появились на площади Победы, у Дома торговли, на перекрестке проспектов Мира и Победы, на ул. Есенина, в районе детской поликлиники на ул. Емельянова, около областной библиотеки.
- Мы обратились к мэру и представили проект по цифровизации наружной рекламы, в рамках которого предусмотрена реализация направлений по поддержке местных товаропроизводителей, а также въездного туризма, - отметила директор ООО «Сахалинская рекламная компания» Кристина Егорова. - В администрации Южно-Сахалинска нам оказали большую помощь — работали совместно департаментом землепользования, департаментом архитектуры, департаментом городского хозяйства, ресурсоснабжающими организациями. Мы рады развивать на благо жителей этот бизнес именно здесь, в нашем городе, где для этого созданы все условия.
С помощью сити-форматов, установленных на улицах Южно-Сахалинска, можно будет оперативно в реальном времени передавать информацию на экраны. Это еще одна дополнительная возможность для продвижения местных товаров и услуг предпринимателей города, культурных событий островной столицы, а также популяризации социально значимых проектов.
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