Медработники на Сахалине и Курилах могут компенсировать до 45 тысяч рублей за ипотечные взносы и аренду жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце 2023 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области появилась новая мера поддержки для островных медработников – компенсация стоимости аренды жилья. Она позволила охватить всех врачей, прибывших на работу в островной регион с 2014 года. В этом году новой мерой поддержки воспользовались 436 человек. Кроме того, у медиков появилась возможность направлять полученные средства на погашение ипотечных взносов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Компенсацию найма арендного жилья или ипотечных платежей должны получить все специалисты с высшим медицинским образованием, которые прибыли на работу в регион с 2014 года, но ранее не вступали в областную кадровую программу. Это хороший стимул, как для состоявшихся врачей, так и для молодёжи, чтобы получать медицинское образование и возвращаться работать на свою малую Родину, - обозначил свою позицию Валерий Лимаренко.

Сумма выплат для медицинских сотрудников, прибывших работать на территорию Сахалинской области, составляет до 25 тысяч рублей. Для Южно-Сахалинска и Курильских островов – до 45 тысяч рублей. Мера поддержки распространяется и на средний медицинский персонал, который трудится на территории Курильских островов. Этими деньгами специалисты могут покрывать ежемесячную аренду жилья или взносы по ипотеке. Раньше мерами поддержки могли воспользоваться только приезжие врачи или целевые студенты после окончания обучения, теперь же программа охватывает и коренных островитян, вернулись из других регионов после получения медицинского образования.

- В области принимаются различные механизмы для привлечения медицинских кадров и повышения кадровой обеспеченности государственных учреждений здравоохранения в Сахалинской области. Компенсация найма жилых помещений – одна из самых популярных и востребованных. В 2024 году ею воспользовались 436 врачей. Сейчас появилась альтернатива для тех, кто хочет остаться жить на Сахалине и приобрести здесь собственное жильё - компенсация расходов на оплату ежемесячного взноса по ипотечному кредиту. Это хорошее подспорье молодым специалистам и семьям с детьми, - рассказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ольга Подшивалова.

Компенсацию найма арендного жилья или ипотечных платежей могут получить все специалисты с высшим медицинским образованием, которые прибыли на работу в регион с 2014 года, но ранее не вступали в кадровую программу. Одним из 9 специалистов, которые уже опробовали новую меру поддержки, стал акушер-гинеколог Глеб Трунов. В 2017 году он приехал из Владивостока и устроился в городской роддом областной клинической больницы. По прошествии 5 лет врач вновь заключил договор на 5 лет, в рамках которого он сможет воспользоваться ежемесячной компенсацией на ипотечные взносы.

- Когда ежемесячная оплата по ипотечному взносу составляет больше 60 тысяч рублей, сумма в 45 тысяч – это существенная помощь, независимо от заработной платы. О такой мере поддержки я узнал от друзей, которые работали в разных районах Сахалинской области ещё до моего приезда. Именно от коллег я получил 7 лет назад рекомендацию переехать и не пожалел – уезжать с острова не планирую, с женой хотим остаться жить и работать в Южно-Сахалинске, - поделился Глеб Трунов.

Всего за прошедшие полгода в Сахалинскую область прибыло 126 новых врачей. Среди них есть и специалисты мобильных бригад, которые курсируют по всему региону, оказывая узкоспециализированную помощь островным жителям. Для комфорта специалистов и пациентов в островном регионе постоянно происходит обновление медицинских организаций. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» создаются новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, проводятся капитальные ремонты, обновляется устаревшее оборудование.