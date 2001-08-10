Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июня 2024
Сейчас 11:54
88,21|94,83|66,91
Дальневосточный транспортный прокурор проведет прием граждан в Южно-Сахалинске
10:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На улице Крайней в Южно-Сахалинске с 14 июня частично ограничат движение

На улице Крайней в Южно-Сахалинске с 14 июня частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 июня по 31 августа на время выполнения работ по реконструкции надземной тепловой сети на ул. Крайней будет ограничено движение по одной полосе. Участок, где проведут ремонт - от пр. Мира на запад, до дома № 50/1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас специалисты завершают работы по реконструкции на газонной части участка.

Отметим, движение транспорта в этот период будет ограничиваться поочередно - участками по 70 метров.

Ремонтные работы будут выполняться для повышения надежности системы теплоснабжения города.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?