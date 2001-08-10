На улице Крайней в Южно-Сахалинске с 14 июня частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 июня по 31 августа на время выполнения работ по реконструкции надземной тепловой сети на ул. Крайней будет ограничено движение по одной полосе. Участок, где проведут ремонт - от пр. Мира на запад, до дома № 50/1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас специалисты завершают работы по реконструкции на газонной части участка.

Отметим, движение транспорта в этот период будет ограничиваться поочередно - участками по 70 метров.

Ремонтные работы будут выполняться для повышения надежности системы теплоснабжения города.