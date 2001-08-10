В аэропорту Южно-Сахалинска учились быстрее обслуживать пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воздушной гавани региона прошли практические занятия по внедрению производственных систем в рабочие процессы. Как улучшить уровень обслуживания и повысить эффективность, разбирались специалисты административного корпуса, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.
Чтобы охватить больше сфер, персонал разделили на три группы. Каждая из них в течение четырёх дней прорабатывала нововведения для одного из отделов: служб транспортной (авиационной) безопасности, организации пассажирских перевозок, спецтранспорта и средств механизации. Сначала сотрудники детально изучили, как устроены производственные процессы, а после выявили потери. При этом, специалисты опирались на принципы системы 5S и бережливого производства.
Так, участники курса изменили последовательность операций по регистрации и сократили время обслуживания одного пассажира до 60 секунд. Раньше путешественнику нужно было ждать, пока агент закрепит необходимые бирки на чемодан и отправит его по ленте в зону комплектации багажа. Теперь сотрудники аэровокзала в первую очередь печатают посадочный талон для пассажира и отпускают его на досмотр, пока следующий в очереди движется к стойке, успевают оформить багаж.
Чтобы повысить пропускную способность пункта предполтётного досмотра, сотрудники аэровокзала разработали новую схему по обслуживанию пассажиров на этом этапе. Направление, по которому двигались путешественники, также изменили. В результате, инспектор досматривает одного человека за 14 секунд, а не за 18 секунд как было раньше.
Третья группа сократила время выдачи первого места багажа. Теперь процесс занимает на 3 минуты меньше, вместо 20 минут – 17. Этого удалось достичь благодаря стандартизации процессов. Сотрудники разработали разные схемы обработки широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолётов.
«Удобство пассажиров – приоритет для аэровокзала. Для их комфорта персонал воздушной гавани работает по принципу непрерывных улучшений. Мы поощряем нововведения, которые предлагают наши сотрудники, а также обучаем персонал выявлять потери и грамотно их устранять. Стандартизация процессов, сортировка, соблюдение порядка и совершенствование – основные принципы в этой работе», - отметила начальник отдела качества и производственных систем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Задача на ближайшее время: разработать стандартную операционную карту для каждого этапа обслуживания пассажиров и воздушных судов. Для этого в аэровокзале всё лето будут проходить практические курсы по анализу процессов и внедрению улучшений.
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