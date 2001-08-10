В департаменте продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведут горячую телефонную линию по вопросам получения муниципальных услуг в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Консультации будут проводиться по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию рынка» в электронном виде. Звонки от горожан будут приниматься 13 июня с 9-00 до 11-00 часов по телефону: 300-738, добавочный номер 2.

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411) можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.