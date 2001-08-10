Тихоокеанское
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16:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске определили подъезды для участия в голосовании за звание "Образцовый подъезд"

В Поронайске определили подъезды для участия в голосовании за звание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске определили подъезды для участия в голосовании за звание "Образцовый подъезд". На звание лучшего подъезда в этом месяце претендуют:

- Восточная, 61а;

- Октябрьская, 88а;

- 40 лет ВЛКСМ, 6а.

Голосование будет проходить на платформе «Острова.65». Скачать приложение «Острова.65» можно в AppStore или GooglePlay. При авторизации важно указать город – Поронайск.

Напомним, что конкурс реализуется в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного Валерием Лимаренко.

Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Лучший подъезд жители района будут выбирать ежемесячно. Победители примут участие в областном конкурсе.

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