Общественники проверили работу газовой котельной в Березняках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты и волонтеры провели мониторинг работы газовой котельной в Березняках. Мероприятие организовано в рамках проекта «Зеленая экономика», региональным координатором которого является мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Газификация Южно-Сахалинска – одно из ключевых направлений работы муниципалитета и сегодня объекты энергетики, а также коммунальные инфраструктуры активно переводятся на газ.

Газовая котельная в Березняках стабильно отработала весь отопительный сезон.

- Новая котельная вырабатывает порядка 6 Гигакалорий в час, то есть она мощнее прежней практически в 2 раза и способна обеспечить теплом весь населенный пункт. Безусловно, у нее много преимуществ и, помимо повышения качества теплоснабжения данной территории, это еще и вопросы, связанные с экологией. Так, например, количество вредных выбросов сократилось с 256 тонн до 4,5 тонн. А это значимый показатель, - подчеркнул председатель общественного совета партийного проекта «Зеленая экономика», представитель АО «СКК» Иван Вакуленко.

Напомним, ранее в селе работала угольная котельная. Срок ее эксплуатации вышел, она была полностью демонтирована, также с территории вывезен весь шлак. С 2021 года запущена котельная газовая мощностью 7,5 МВт. Все население села Березняки, которое раньше находилось на обеспечении котельной угольной, полностью переведено на газовую.

Новая котельная полностью автоматизирована и может работать в модуляционном режиме по утвержденному графику. Она оснащена 3 горелочными установками. В аварийных случаях горелки могут функционировать как на газу, так и на дизельном топливе. Все данные напрямую передаются в диспетчерский пункт АО «СКК», где контролируют всю работу котельной.