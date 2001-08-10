Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске завершается отопительный сезон 2023 - 2024 года, подача тепа в многоквартирные дома и другие объекты будет полностью прекращена 13 июня.

После отключения специалисты ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний начнут готовить сети к следующему отопительному периоду.

О возникновении внештатных ситуаций жителей просят сообщать по номеру единой дежурной диспетчерской службы – 112.

Также горожанам напоминают номера телефонов диспетчерских служб коммунальных предприятий:

ООО ЖХ «Бумажник» - (42 431) 53-853.

МУП «Управдом» - (42 431) 52-599.

МУП «Прогресс» - (42 431) 98-181.

МУП «Теплотехник-1» - (42 431) 96-204.

МУП «ВКК» - 93482; 8-924-181-15-42.

МУП «ПКК-1» по телефону (42 431) 52-493, 8-924-480-33-30 (круглосуточно).