Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 готовят к работе в зимний период

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (обособленное подразделение ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) проводится капитальный ремонт котлоагрегата № 4. Работы выполняются в рамках подготовки станции к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

До 1 июля текущего года энергетики заменят на котлоагрегате воздухоподгреватели II ступени, пароперегреватели, гибы пароперепускных труб.

Всего в рамках подготовки к предстоящей зиме на ТЭЦ-1 будет выполнен капитальный ремонт двух котлоагрегатов и одного турбоагрегата, теплофикационной установки, текущий ремонт 13 единиц основного оборудования.

Также в настоящее время на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 продолжается монтаж двух газотурбинных установок российского производства общей мощностью 50 МВт. Это повысит надежность энергоснабжения изолированной энергосистемы Сахалина. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – крупнейшая электростанция Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Помимо выработки электроэнергии, она обеспечивает теплоснабжение Южно-Сахалинска. Ввод в эксплуатацию новых газотурбинных установок увеличит резерв высокоманевренной мощности энергосистемы региона, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей.