Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2024
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16:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Горячая телефонная линия пройдет в департаменте продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска

Горячая телефонная линия пройдет в департаменте продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты расскажут южносахалинцам о преимуществах получения муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься 11 июня с 10:00 до 12:00 по телефону 300738 (доб. 1).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.

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