Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для Тымовской школы № 1 строят современный спортивный зал, который сможет вместить 80 учащихся. Это даст возможность проводить занятия сразу с несколькими классами и организовывать массовые мероприятия. Сдать спортзал планируется к началу нового учебного года. Также будет благоустроена прилегающая территория учебного заведения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В школе №1, которая является самой крупной в Тымовском районе, ранее функционировал старый спортзал и не соответствовал всем современным требованиям. Долгожданный объект позволит сделать качественнее и интереснее физическое развитие школьников.
– Все мы очень ждем новый спортзал. В старом не хватало места, дети не могли нормально заниматься и делать упражнения. Появление функционального современного зала поможет значительно улучшить качество занятий физкультурой, даст возможность открыть больше спортивных секций, проводить больше соревнований. Также стоит отметить, что и двор школы расширится и будет благоустроен, а это повод проводить перемены на свежем воздухе, – поделилась заместитель директора МБОУ СОШ №1 Любовь Свиридова.
Новое здание имеет два блока с один и двумя этажами, и имеет общую площадью более 2000 «квадратов». На первом этаже разместят просторный вестибюль, спортивный зал, залы для гимнастики и подвижных игр. Для детей с ослабленным здоровьем предусмотрели отдельный специальный зал. Также при залах обустроят раздевалки, душевые и санузлы. На втором этаже расположат комнаты инструкторов, инвентарные и технические помещения. Строящееся здание соединят со зданием школы закрытым переходом-галереей, а прилегающую территорию благоустроят – озеленят и установят освещение.
– В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведется активное строительство социально значимых объектов. Мы закрываем потребности жителей во всех населенных пунктах. Планомерно возводим новые и модернизируем имеющиеся объекты образования, чтобы уйти от обучения школьников в две смены. Создаем благоприятные условия и для физического развития детей, в том числе и на школьных занятиях, – прокомментировал первый заместитель главы регионального министерства строительства Николай Давыдов.
Строительство спортзала началось в 2022 году. Сейчас монтируют фасад здания, систему вентиляции и защиту металлокаркаса от разрушающих факторов. Также строители занимаются устройством входных групп и перехода-галереи от существующего здания школы к новому залу.
– Объект готов на 58 процентов. В данный момент завершены работы по устройству стеновых панелей, окон и витражей, кровли, железобетонных перекрытий и наружных инженерных систем. Есть небольшое отставание, оно связано с низкими температурами и сильным промерзанием грунта, что не давало возможность производить земельные работы вплоть до середины мая. Отставание устраним, нарастим количество человек на площадке и будем проводить работы в две смены, – рассказал представитель компании подрядчика.
Отметим, также до конца текущего года завершится строительство дополнительного здания средней общеобразовательной школы №30 в Луговом, что позволит перейти на более комфортный формат обучения в одну смену. Образовательное учреждение сможет вместить до 550 учеников.
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