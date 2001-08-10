На юге Сахалина к началу лета устранили более двух тысяч дорожных дефектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В южных районах Сахалина подвели итоги ямочного ремонта, который по поручению Валерия Лимаренко был завершен к 1 июня. Дорожные службы ликвидировали 2173 дефекта, выявленных в ходе весеннего обследования улично-дорожной сети в муниципалитетах.
«Общая площадь отремонтированного покрытия составила почти 22 тысячи кв. метров. В полном объеме запланированный весной ямочный ремонт выполнили в Аниве, Долинске, Корсакове, Невельске, Томари, Холмске и Южно-Сахалинске. Подчеркну, что на этом работа не заканчивается — южные муниципалитеты уже приступили к карточному ремонту улично-дорожной сети, который предполагает замену асфальтобетонного покрытия протяженными участками», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.
Ранее губернатор поставил главам районов задачу усилить контроль за содержанием дорог и еженедельно инспектировать ход работ на своих территориях.
По словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, подрядные организации ежедневно приводят в порядок проезжую часть, тротуары и внутриквартальные проезды. В рамках текущего содержания в областном центре ямочным и карточным ремонтом охватили уже более 40 тысяч кв. метров дорог.
Так, на этой неделе объемные работы начались на участке ул. Горького от площади Победы до ул. Тихоокеанской. Здесь обновляют дорожное полотно, бортовые камни и тротуары, на которых уложат брусчатку и тактильную плитку.
В Корсакове текущим ремонтом уже охватили более 9 тысяч кв. метров дорожного покрытия. На этой неделе в портовом городе готовят к асфальтированию участки на улицах Комсомольской, Первомайской и Гвардейской.
Мэр Анивского района Светлана Швец рассказала, что на этой неделе дорожники асфальтировали участки на улицах Кирова и Калинина. В ближайшее время подрядчики приступят к работам на улицах Красноармейской, Комсомольской и Дьяконова в райцентре, а также на улице Центральной в Новотроицком. К 1 июня в муниципалитете ликвидировали более 170 дефектов общей площадью 1700 кв. метров.
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