Летом в Южно-Сахалинске планируют выполнить большой объем работ по ремонту сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первую очередь это участки теплотрассы на пр. Победы, ул. Есенина и ул. Горной, где минувшей зимой произошли крупные порывы, оставившие без тепла тысячи горожан. Это особо подчеркнули в ходе брифинга, посещенного окончанию отопительного сезона, который состоялся а администрации Южно-Сахалинска.

Ключевые моменты обозначил руководитель АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер. Также на вопросы ответил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске уже стартовали работы по подготовке сетей и оборудования к отопительному сезону 2024-2025. Как отметил Максим Беккер, ремонтная программа включает в себя ряд направлений. Сразу на нескольких участках запланирован капитальный ремонт – и в первую очередь это районы, где минувшей зимой были обнаружены крупные повреждения. Так, работы будут вестись на перекрестке улиц Комсомольской и Горной (работы начинаются), в районе дома № 28в по пр. Победы, на ул. А.Буюклы в районе школы «Этнос» и на ряде других участков. Масштабные работы предусмотрены на ул. Есенина (в границах пр. Мира и ул. Комсомольской).

Также летом запланирован капитальный ремонт зданий и сооружений теплосетевого комплекса (площадок обслуживания, покрытия дымовых труб, ккровель и фасадов административно-бытовых помещений и т.д.), капремонт двух центральных тепловых узлов. Кроме того, в межотопительный период завершатся финальные мероприятия по пусконаладке двух новых горелочных устройств для водогрейных котлов в газовой котельной в Ново-Александровске, установленных в этом году весной.

Отметим, в связи с большим объемом работ Сахалинская коммунальная компания будет вынуждена вводить ограничения как в подаче горячей воды (это коснётся микрорайонов 9, 12а, 14, Черёмушек), так и для движения автотранспорта.

При этом, для минимизации неудобств на улице Есенина ограничения будут вводиться поэтапно, на некоторых участках других улиц ограничение проезда будут действовать в выходные дни, в период сниженного дорожного трафика. Актуальная информация о сроках планируемых ограничений будет размещаться на сайте компании, на официальном сайте и в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска.

Что касается благоустройства, в этом году планируется восстановить более 15 тысяч кв.м. асфальтобетонного покрытия, бордюра, тротуарной плитки и др. К работам приступили с апреля. Также пройдут восстановительные работы после летних опрессовочных работ - в местах, где выявят и устранят повреждения.

В подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону задействованы управляющие компании, которые летом должны провести целый комплекс мероприятий, а затем получить акт готовности к зиме на каждый дом. В городском округе действует 67 управляющих компании, ТСЖ и ЖСК, которые обслуживают более полутора тысяч многоквартирных домов.

Напомним, в этом году принято решение завершить отопительный сезон в ночь с 7 на 8 июня. Но завершение технологических процессов выполняется поэтапно и занимает несколько дней — тепловые коллекторы и насосные станции будут остановлены, начиная с юга города.

Добавим, актуальную информацию о отключениях жители Южно-Сахалинска могут получить на сайте компании – skk65.ru, а также по номеру автоответчика 33 – 44 -60.