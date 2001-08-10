Правительство Сахалинской области и компания "Логин Дело" займутся развитием Корсаковского порта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области и ООО «Логин Дело» будут вместе работать над развитием Корсаковского морского торгового порта. Соглашение о сотрудничестве подписано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 5-8 июня в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Корсаковский морской торговый порт на юге острова Сахалин является ключевым объектом транспортной инфраструктуры Сахалинской области. Недавно его приобрело ООО «Логин Дело». Инвестор намеревается оптимизировать системы управления порта, отремонтировать и модернизировать парк специализированной портовой техники, провести реконструкцию причалов, зон хранения грузов и подходных путей.
Стороны, подписавшие соглашение на полях ПМЭФ, договорились о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры порта. Они намерены добиваться повышения конкурентоспособности и объемов грузоперевозок, увеличения количества рабочих мест в регионе.
- Корсаковский порт – основа международного транспортно-логистического хаба, который мы создаем на Сахалине и ключ к развитию всей области. На его территории будут построены рыбоперерабатывающие мощности. Благодаря этому мы сможем изменить логистику рыбопереработки, перенести ее из корейского Пусана на сахалинский берег и создать центр дистрибуции рыбной продукции. Там также будет построен крупный контейнерный терминал, а сам порт должен стать одной из точек разворота Северного морского пути. Новый инвестор намерен вкладывать средства в создание инфраструктуры под эти проекты, а государство в свою очередь выделяет финансирование на дноуглубление и реконструкцию гидротехнических сооружений. Отмечу, что приход в нашу область компании «Логин Дело» позволит повысить качество логистических услуг, что важно для развития бизнеса и реализации многих инвестиционных проектов, - сказал Валерий Лимаренко.
Также участники соглашения вместе займутся созданием в регионе экспедиционного флота для обслуживания новых морских туристических и круизных маршрутов.
- Мы находимся в завершающей стадии сделки по покупке контрольного пакета акций АО «Корсаковский морской торговый порт». Рассчитываем, что более чем тридцатилетний опыт нашей команды в транспортной сфере позволит раскрыть потенциал Сахалинской области как логистического хаба, в том числе и для обслуживания сахалинских нефтегазовых проектов, рыбопереработки, а также круизного флота, – заявил владелец ООО «Логин Дело» Сергей Шишкарёв.
Инвестор планирует создать на базе порта систему обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала, чтобы обеспечить предприятие высококвалифицированными специалистами. Особое внимание будет уделено работе с ветеранами специальной военной операции.
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