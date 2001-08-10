БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный минтранс продолжает задействовать беспилотники для дистанционного мониторинга за состоянием улично-дорожной сети. Еще одна область применения дронов - верификация решенных обращений, поступивших на платформу Сахалин.онлайн, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минтрансе.

В мае несколько жителей областного центра пожаловались на вынос грязи со стройплощадки на ул. Ленина, 563, где располагается ЖК «Роза Таун». Люди сообщали, что на участке не обустроен проезд и не оборудована мойка колес для техники. На сигнал отреагировали специалисты департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска. Подрядчику выдали предостережение и предупредили об ответственности за нарушение правил благоустройства.

«Через некоторое время мы решили проверить, соблюдает ли подрядчик порядок на данном участке. Как показала съемка с дрона, проблема не решена — техника периодически продолжает выносить грязь со стройки на дорогу. Информация об этом передана в контролирующие органы для привлечения нарушителей к ответственности», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Напомним, что за нарушения правил благоустройства, в том числе вынос грязи со стройплощадок на дороги общего пользования, предусмотрена административная ответственность. Штрафные санкции для собственников земельных участков составляют от 250 тысяч рублей за каждое нарушение.