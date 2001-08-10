Участок ул. 1905 года в Южно-Сахалинске будет закрыт для проезда на время обустройства водопровода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 9.00 понедельника, 27 мая, до 21.00 10 июня будет перекрыта улица 1905 года в районе перекрестка с ул. Маяковского. Подрядная организация будет проводить работы по обустройству сетей водопровода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Автовладельцам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе.
Также будет скорректирован маршрут автобусов №9. В этот период общественный транспорт будет ходить по ул. Сахалинской, Некрасова, Брянской, с левым поворотом вдоль улицы СДНТ «Агат» до ул.1905 года, далее по утвержденному маршруту движения, в прямом и обратном направлении.
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