В Южно-Сахалинске восстановлено электроснабжение, нарушенное в результате проведения земляных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 24 мая, в 08:30 в Южно-Сахалинске в очередной раз при проведении земляных работ одной из строительных организаций была повреждена кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ, отходящая от высоковольтной подстанции «Южная». В результате нарушилось электроснабжение более 10 улиц областного центра, РАССКАЗАЛИ ТИА "Острова" в Сахалинэнерго.

Энергетики в оперативном порядке перевели к 9 часам утра большую часть потребителей на резервные схемы электроснабжения. В полном объеме возобновлена подача электроэнергии к 10:30 часам.

Энергокомпания еще раз напоминает, что все работы в зоне линий электропередачи должны выполняться в соответствии «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160.