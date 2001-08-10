Лучшие бизнес-коучи Сахалина разобрали стартапы молодежи на образовательном форуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжается серия образовательных форумов «Молодежная политика в Сахалинской области: перспективы и возможности для молодежи». Представители юного поколения уже два месяца получают ценные знания об образовании и профориентации, программах господдержки, волонтерстве, построении карьеры и патриотическом воспитании. Очередное мероприятие посвятили бизнесу: студенты и школьники узнали о том, как сделать первый шаг в сфере предпринимательства и выбрать нужное направление для открытия своего дела.
Молодежный образовательный форум «Бизнес — это я» прошел на базе арт-резиденции «Маяк». Его спикерами стали опытные коучи, чьей специальностью на Сахалине стало наставничество в области предпринимательства и, в первую очередь, работа с начинающими бизнесменами. Эксперты вместе с ребятами разобрали типовые ошибки при создании и запуске стартапов, а также дали оценку идеям, которые предложили некоторые участники.
«На сегодняшнем форуме мы выявляем так называемые „суперсилы“ нашей молодежи — выясняем, какие у них склонности и предпочтения, к какой деятельности есть предрасположенность, чем интереснее заниматься и как это можно монетизировать, чтобы превратить в бизнес. Некоторые ребята пришли на форум с уже готовыми идеями. Мы будем их разбирать, выделять и исправлять недостатки, усиливать достоинства, переупаковывать и намечать стратегию продвижения. Главная цель — в том, чтобы наши молодые участники не боялись пробовать себя в предпринимательстве, но избегали ошибок, которые могут отбить у них желание проявлять себя», — отметила психолог, бизнес-тренер Ольга Власова.
Студенты, участвующие в форуме, представили не только предложения по запуску собственного бизнеса, но и реальную практику предпринимательства. Некоторые юные сахалинцы уже попробовали себя в сфере продажи товаров и услуг, выделили плюсы и минусы, сделали выводы на будущее. Другие наблюдали за запуском бизнеса у близких людей и теперь хотят учиться на чужих ошибках, чтобы не допустить собственных.
«Я учусь в СахИЖТ, но уже думаю о том, чтобы открыть свой бизнес. Хотел бы заниматься ремонтом компьютеров — мои родственники открыли свое дело в этой сфере, и я видел запуск с самого начала. Знаю многие нюансы изнутри. Узнал, что будет мероприятие в „Маяке“ и решил прийти сюда, чтоб получить советы, рекомендации по раскрытию своего потенциала. Я хочу открыть свое дело, потому что мне хочется самостоятельности: нет желания работать в найме. Но мне нужен совет опытного наставника, чтобы не упустить те делатели в открытии бизнеса, которых я могу просто не знать», — поделился студент из Южно-Сахалинска Александр Калюгин.
Серию образовательных форумов в рамках проекта «Регион для молодых» проводят островное агентство по делам молодежи и Сахалинский молодежный ресурсный центр. Организация мероприятий стала возможна благодаря победе Сахалинской области во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики. В регионе с начала апреля проводят встречи в формате лекций и дискуссий, которые посвящены всесторонней поддержке подрастающего поколения. Каждый форум собирает десятки подростков, которые уже сейчас задумываются не только о будущей профессии, но и о том, какой вклад они хотят внести в жизнь общества.
«Мы продолжаем организовывать образовательные форумы в рамках программы „Регион для молодых“. При этом каждое мероприятие у нас посвящено новой теме. В апреле мы сделали ставку на молодежную политику, в мае говорим о патриотическом воспитании. Параллельно проводим встречи, посвященные развитию студенческих трудовых отрядов. А сегодня мы открываем серию мероприятий про бизнес и старт в предпринимательстве. Ребята получают советы опытных наставников по открытию своего дела, созданию стартапа и его продвижению. Нам помогает в этом центр „Мой бизнес“ и его партнеры, которые уже несколько лет выступают наставниками сахалинских предпринимателей. В островном регионе есть масса программ поддержки бизнеса, в том числе для начинающих. И нам важно донести эту информацию до молодежи», — рассказал директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.
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