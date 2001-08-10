Реконструкцию стратегически важного подъезда к порт-пункту Оля на Итурупе закончат до конца года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году на автомобильной дороге Курильск - Рейдово будут построены арочный мост и подъездные пути к порт-пункту Оля. Сейчас объект готов на 60 процентов. Ход работ проинспектировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Грунтовку длиной 990 метров, соединяющую магистраль Курильск — Рейдово с берегом бухты Оля, начали капитально реконструировать в октябре 2023 года. Закончить проект на трассе, имеющей стратегическое значение, планируют в ноябре этого года.
- Эта дорога и мост – важный транспортный узел. Будет единый комплекс совместно с портом, куда заходят грузовые суда. Это необходимо для надежного снабжения Курильских островов. Наша задача - привести в порядок не только главные островные транспортные артерии, но и проезжие части во всех населенных пунктах, - отметил Валерий Лимаренко.
Почти километровый участок делают по всем современным стандартам правилам безопасности, необходимой в зоне повышенной сейсмической активности. В перечень работ входит сооружение очистных ливневых сооружений, обустройство тротуаров и уличного освещения.
- Нам осталось насыпать земполотно. После уже будем асфальтировать, делать тротуары, освещение. На это нам понадобится 1,5-2 месяца, - добавил представитель подрядной организации.
После строительства дороги большегрузная техника, которая доставляет грузы к рыбоводному заводу, будет ездить напрямую, минуя Рейдово. Это позволит сохранить качество дорожного полотна в селе.
- Очень ждем дорогу по нашему селу перестанут ездить большегрузы. У нас станет и воздух чище, и дороги освободятся. И хочется с комфортом добираться до бухты Оля, - поделился местный житель.
Еще одна дорога, которая появится в Курильском районе, будет соединять село Китовое с популярными туристическими объектами и гостиничным комплексом «Янкито». Строительство началось в прошлом году.
- Ввод объекта у нас в 2026 году, до этого времени мы полностью асфальтируем участок и проведем благоустройство, - прокомментировал представитель подрядной организации.
Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах строят и приводят в порядок десятки километров дорог регионального значения. Работы ведутся как в областном центре, так и в районах. Большая часть работ на региональных и межмуниципальных дорогах развернется на западном побережье Сахалина между Невельском и Шахтерском. В этом году будет завершен первый этап строительства западного объезда Южно-Сахалинска – трассы, которая соединит федеральные дороги Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха. Новый участок протяженностью 8,3 км уже позволит частично вывести транзитный транспорт за пределы областного центра. Общая протяженность дороги – 23,7 километра. Особое внимание в ближайшие несколько лет планируется уделить Курильским островам. Там модернизируют дороги Курильск – аэропорт Буревестник и Курильск – Отрада.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили модернизацию систем водоснабжения и водоотведения
09:07 Сегодня На Камчатке ворота убили слесаря
10:36 Сегодня Сегодня для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан
12:37 Сегодня На Сахалине выявлено нарушение в восьми крупных партиях консервированной горбуши
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
10:05 17 Мая Более тысячи сахалинцев вышли на пенсию досрочно с начала года
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:56 Сегодня Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил маршрутную сеть перелётами в северную столицу России
- 14:58 21 Мая 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 21 Мая Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?