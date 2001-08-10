Реконструкцию стратегически важного подъезда к порт-пункту Оля на Итурупе закончат до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году на автомобильной дороге Курильск - Рейдово будут построены арочный мост и подъездные пути к порт-пункту Оля. Сейчас объект готов на 60 процентов. Ход работ проинспектировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Грунтовку длиной 990 метров, соединяющую магистраль Курильск — Рейдово с берегом бухты Оля, начали капитально реконструировать в октябре 2023 года. Закончить проект на трассе, имеющей стратегическое значение, планируют в ноябре этого года.

- Эта дорога и мост – важный транспортный узел. Будет единый комплекс совместно с портом, куда заходят грузовые суда. Это необходимо для надежного снабжения Курильских островов. Наша задача - привести в порядок не только главные островные транспортные артерии, но и проезжие части во всех населенных пунктах, - отметил Валерий Лимаренко.

Почти километровый участок делают по всем современным стандартам правилам безопасности, необходимой в зоне повышенной сейсмической активности. В перечень работ входит сооружение очистных ливневых сооружений, обустройство тротуаров и уличного освещения.

- Нам осталось насыпать земполотно. После уже будем асфальтировать, делать тротуары, освещение. На это нам понадобится 1,5-2 месяца, - добавил представитель подрядной организации.

После строительства дороги большегрузная техника, которая доставляет грузы к рыбоводному заводу, будет ездить напрямую, минуя Рейдово. Это позволит сохранить качество дорожного полотна в селе.

- Очень ждем дорогу по нашему селу перестанут ездить большегрузы. У нас станет и воздух чище, и дороги освободятся. И хочется с комфортом добираться до бухты Оля, - поделился местный житель.

Еще одна дорога, которая появится в Курильском районе, будет соединять село Китовое с популярными туристическими объектами и гостиничным комплексом «Янкито». Строительство началось в прошлом году.

- Ввод объекта у нас в 2026 году, до этого времени мы полностью асфальтируем участок и проведем благоустройство, - прокомментировал представитель подрядной организации.

Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах строят и приводят в порядок десятки километров дорог регионального значения. Работы ведутся как в областном центре, так и в районах. Большая часть работ на региональных и межмуниципальных дорогах развернется на западном побережье Сахалина между Невельском и Шахтерском. В этом году будет завершен первый этап строительства западного объезда Южно-Сахалинска – трассы, которая соединит федеральные дороги Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха. Новый участок протяженностью 8,3 км уже позволит частично вывести транзитный транспорт за пределы областного центра. Общая протяженность дороги – 23,7 километра. Особое внимание в ближайшие несколько лет планируется уделить Курильским островам. Там модернизируют дороги Курильск – аэропорт Буревестник и Курильск – Отрада.