На Сахалине выявлено нарушение в восьми крупных партиях консервированной горбуши
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании проб от восьми партий консервированной горбуши общим весом 850 тонн производителя из Сахалинской области установлены нарушения, рассказали ТИА "Острова" в ведомстве.
Пробы были отобраны на производстве и сданы на исследование производителем в рамках производственного контроля за качеством продукции. Продукция не была предназначена для реализации.
В результате проведенных испытаний в консервированной горбуше в томатном соусе выявлено несоответствие по показателям качества – массовая доля рыбы оказалась меньше заявленной производителем. Это нарушает требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также требования ГОСТа.
Соответственно, в продукции выявлены признаки фальсификации, так как содержимое консервов не соответствует информации, заявленной на упаковке товара. Как правило, розничная стоимость на такую продукцию должна быть ниже.
Подобные выявления главным образом могут свидетельствовать о нарушении технологии и технологических режимов изготовления продукции на производстве. Например, к нарушению пропорций томатного соуса и самой рыбы в консервах может привести нарушение рецептуры при их изготовлении (добавление слишком большого количества соуса).
Как поясняют в Приморской МВЛ, исследования партий продукции, не предназначенной для реализации, в рамках производственного контроля показывают заинтересованность производителя в поиске и устранении недостатков на производстве.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.
Информация доведена до заказчика исследования.
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