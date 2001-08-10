Южно-Сахалинск посетила делегация из Китайской Народной Республики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По приглашению администрации муниципалитета с официальным визитом областной центр посетила делегация из Хэйхэ, которую возглавил вице-мэр Народного Правительства города Ши Цзюсун. В ходе визита стороны обсудили возможности сотрудничества и развития двусторонних связей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Представители КНР посетили образовательные, культурные, спортивные объекты городского округа, а также промышленные предприятия. Ожидается, что визит китайской делегации станет подготовительным этапом для встречи пяти мэров двух стран, которая состоится летом в областном центре. Напомним, в 2022 году между Южно-Сахалинском, Благовещенском, Нижним Новгородом и Хэйхэ был заключен пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве.
В ходе визита в областной центр китайская делегация посетила гимназию № 3 и детский технопарк «Кванториум». Для гостей провели экскурсию, а также продемонстрировали как ведется учебный процесс. Отметим, учащиеся гимназии в дополнении к основной программе изучают китайский язык и культурные традиции Поднебесной.
- Сотрудничество в рамках образовательной сферы направлено на погружение детей из Китая и России, в частности Южно-Сахалинска и Хэйхэ в культуру стран. Кроме того, мы готовы взаимодействовать в направлении развития образовательных процессов, обменах практиками обучения и проведения внеклассных занятий, - отметил вице-мэр администрации города Вячеслав Кожухов.
Рабочая встреча делегации состоялась с председателем Городской Думы Олегом Логачевым и депутатами представительного органа. На ней также присутствовали вице-мэры Вячеслав Кожухов и Дмитрий Хайбриев. В приветственном слове Олег Логачев отметил, что встреча проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Развитие межмуниципального сотрудничества — важный шаг в отношениях между двумя городами.
- Задача любого представительного органа — наладить взаимодействие, в том числе международные связи. Думаю, что сотрудничество двух городов окажет положительное влияние на Южно-Сахалинск. Мы пригласили руководителя города Хэйхэ посетить Городскую Думу с официальным визитом. Думаю, он состоится, и мы сможем обменяться мнениями по многим направлениям деятельности, в том числе образовательной, культурной, в сфере молодежной политики и экономики. Городская Дума всегда открыта к международному диалогу, для того чтобы город Южно-Сахалинск развивался, - подчеркнул председатель Городской Думы Олег Логачев.
Глава делегации Хэйхэ выразил намерение укрепить всестороннее взаимодействие между городами, а также установить сотрудничество между Постоянным Комитетом Собрания Народных представителей Хэйхэ и Городской Думой.
Отметим, в рамках пятистороннего протокола намерений Южно-Сахалинск активно развивает международные связи по различным направлениям. Так, в декабре прошлого года делегация администрации Южно-Сахалинска во главе с вице-мэром Вячеславом Кожуховым посетила Хэйхэ. В рамках рабочей поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между школой №5 города Хэйхэ и школой № 22 областного центра.
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