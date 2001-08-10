Комиссия администрации Поронайского ГО осмотрела ход работ в новом доме для переселенцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске завершается строительство 60-ти квартирного дома в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этой неделе квартиры в новостройке осмотрела рабочая группа Администрации Поронайского городского округа. В ее состав вошли специалисты департамента муниципального заказа, жилищного отдела, отделов архитектуры и муниципального контроля.
Представители администрации проверили готовность жилья, а также наличие строительных дефектов. Застройщика обязали в кратчайшие сроки устранить недочеты и подготовить помещения к заселению. Уже в марте ключи от квартир в новом доме получат 60 семей, проживающих в аварийном жилом фонде в Поронайске и сельских населенных пунктах.
Новый объект возведен по современным технологиям, и оснащен всем необходимым для комфортной жизни. Подъезд отвечает требованиям организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Помещения сдаются с чистовой отделкой и укомплектованным санузлом. Не забыли и о придомовой территории: обустроили парковку для транспорта, а для детей установили детское игровое и спортивное оборудование.
- Очень рады, что попали в федеральную программу по расселению граждан из аварийного жилья. С нетерпением ждем заселения в новую квартиру. Нам сказали, что квартиру сдадут по принципу «заезжай и живи». Это очень важно, что не нужны дополнительные вложения, - поделилась жительница Поронайска Ольга.
Национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован Президентом России. Благодаря проекту за последние пять лет в Поронайском городском округе в новые современные квартиры переехали около 600 семей. В настоящее время в Поронайске возводят еще три дома. В 2024 году в них переедут еще 130 семей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня ВТБ переводит сотрудников на отечественную операционную систему
08:46 Сегодня В Приморье разгар сезона рождения ларг
09:21 Сегодня Комиссия администрации Поронайского ГО осмотрела ход работ в новом доме для переселенцев
09:58 Сегодня Абонементы на связь позволят сахалинцам сэкономить до 30%
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
16:12 22 Февраля Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска
17:28 22 Февраля Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Выбор редакции
- 12:05 Вчера В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более трех тысяч гектаров
- 11:31 Вчера На космодроме Восточный проведут тестовый "полет" для "Ангары"
- 16:34 26 Февраля В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
- 17:38 22 Февраля 21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?