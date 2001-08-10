Комиссия администрации Поронайского ГО осмотрела ход работ в новом доме для переселенцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске завершается строительство 60-ти квартирного дома в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этой неделе квартиры в новостройке осмотрела рабочая группа Администрации Поронайского городского округа. В ее состав вошли специалисты департамента муниципального заказа, жилищного отдела, отделов архитектуры и муниципального контроля.

Представители администрации проверили готовность жилья, а также наличие строительных дефектов. Застройщика обязали в кратчайшие сроки устранить недочеты и подготовить помещения к заселению. Уже в марте ключи от квартир в новом доме получат 60 семей, проживающих в аварийном жилом фонде в Поронайске и сельских населенных пунктах.

Новый объект возведен по современным технологиям, и оснащен всем необходимым для комфортной жизни. Подъезд отвечает требованиям организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Помещения сдаются с чистовой отделкой и укомплектованным санузлом. Не забыли и о придомовой территории: обустроили парковку для транспорта, а для детей установили детское игровое и спортивное оборудование.

- Очень рады, что попали в федеральную программу по расселению граждан из аварийного жилья. С нетерпением ждем заселения в новую квартиру. Нам сказали, что квартиру сдадут по принципу «заезжай и живи». Это очень важно, что не нужны дополнительные вложения, - поделилась жительница Поронайска Ольга.

Национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован Президентом России. Благодаря проекту за последние пять лет в Поронайском городском округе в новые современные квартиры переехали около 600 семей. В настоящее время в Поронайске возводят еще три дома. В 2024 году в них переедут еще 130 семей.