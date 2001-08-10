В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение дня товары первой необходимости – хлеб, молоко и другие продукты – подвозятся в торговые точки областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка ведет мониторинг ситуации по обеспечению товарами первой необходимости жителей сел и отдаленных районов Южно-Сахалинска. Специалисты заблаговременно провели работу с предпринимателями. В соответствии с прогнозируем ухудшением погоды владельцами торговых объектов были заранее оформлены максимальные заявки на продукты, которые пользуются наибольшим спросом среди горожан. Все они были выполнены. На сегодняшний день все магазины имеют необходимый товарный запас на период действия циклона.
Добавим, в настоящее время Южно-Сахалинский хлебокомбинат и оптовые базы работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле.
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