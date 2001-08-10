Южносахалинцам напоминают о мерах поддержки семей бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу, направленную на всестороннюю поддержку семей участников СВО и повышение их социальной защищенности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска готов оказать консультации по любым вопросам для членов семей бойцов СВО. Телефоны для справок: 312-710, 300-718, 300-596, звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Муниципалитет ведет адресную работу с такими семьями по обеспечению углем и дровами, устройству детей в образовательные учреждения, получению медицинских консультаций, оказанию содействия по связи родственников с бойцами, помощи в оформлении пакета документов на льготную газификацию, юридическому сопровождению.
Важным инструментом реализации политики государства в вопросе поддержки семей бойцов СВО является работа Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по указу президента Владимира Путина. Филиал фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 34, и работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, по пятницам - с 9.00 до 17.00. Телефон: 55-74-10.
Уточним, добровольцы, заключившие контракт и принявшие участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий, для которых предусмотрен пакет мер социальной поддержки. В их числе: компенсация найма жилья и 50% коммунальных платежей, места для детей в детских садах и школах без очереди, льготная ипотека, санаторно-курортное обеспечение, ежемесячные выплаты. Подробная информация на сайте контракнаяслужба65.рф
Добавим, в областном центре также реализуется благотворительный проект «Сопричастность», направленный на поддержку участников СВО. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.
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