Сахалинские команды стали соперниками на дальневосточном первенстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На льду «Арены Сити» в Южно-Сахалинске завершилась серия матчей в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет.

Для «Сахалина 2008» из школы игровых видов спорта матчи с хоккеистами «Кристалла» стали домашними.

К моменту встречи «Сахалин» успел возглавить турнирную таблицу, в то время как игроки «Кристалла» находились на четвертой строчке. Забегая вперед, следует отметить, что положение команд после прошедшей серии не изменилось.

В текущем сезоне сахалинцы впервые встретились в качестве соперников. Для хозяев льда серия матчей стала более удачной, чем для хоккеистов «Кристалла». Так, в первой игре воспитанники Матея Дубецки одержали «сухую» бескомпромиссную победу над земляками – 4:0.

В повторной игре «Кристаллу» удалось распечатать ворота «Сахалина», но эта борьба далась нашим хоккеистам нелегко. Хозяева площадки во втором периоде опережали «Кристалл» на пять шайб. В заключительном отрезке матча команды добавили в ворота друг друга по четыре гола, но в отличие от «Сахалина 2008» «Кристаллу» не хватило этого количества для победы. Игра завершилась с преимуществом хозяев площадки – 13:8.

Впереди «Кристалл» ждет домашняя серия матчей, которая пройдет в стенах одноименной спортшколы 16 и 17 декабря. Соперниками наших спортсменов станут игроки «Форварда 2007» из Благовещенска.