Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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09:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинца спишут пени за ЖКУ, если они погасят основной долг до 29 декабря

Сахалинца спишут пени за ЖКУ, если они погасят основной долг до 29 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Пени исчезают в полночь» - уникальная акция действует для потребителей услуг АО «СКК» до 29 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СКК.

Именно до этой даты включительно можно погасить основной долг перед «Сахалинской Коммунальной компанией» - и тогда все пени, начисленные за задолженность, будут списаны полностью и автоматически. Для этого даже не надо будет писать заявление в Центре обслуживания абонентов (ранее списание пени  носило заявительный характер).  Более того, к участию допущены абсолютно все физические лица – даже те, у кого пени уже взыскана в судебном порядке.

По опыту подобных мероприятий прошлых лет в ходе акции списываются самые разные суммы: от 40 копеек до 400 тысяч рублей пени у одного абонента.

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