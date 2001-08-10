Сахалинца спишут пени за ЖКУ, если они погасят основной долг до 29 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Пени исчезают в полночь» - уникальная акция действует для потребителей услуг АО «СКК» до 29 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СКК.

Именно до этой даты включительно можно погасить основной долг перед «Сахалинской Коммунальной компанией» - и тогда все пени, начисленные за задолженность, будут списаны полностью и автоматически. Для этого даже не надо будет писать заявление в Центре обслуживания абонентов (ранее списание пени носило заявительный характер). Более того, к участию допущены абсолютно все физические лица – даже те, у кого пени уже взыскана в судебном порядке.

По опыту подобных мероприятий прошлых лет в ходе акции списываются самые разные суммы: от 40 копеек до 400 тысяч рублей пени у одного абонента.