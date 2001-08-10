Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2023
Сейчас 08:48
94,14|102,57|66,91
Участок улицы Крайней в Южно-Сахалинске закроют для движения с 22 по 24 августа
15:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"

Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор островного региона вручил Благодарственное письмо Елене Леваковой за достойное воспитание сына – под командованием уроженца Сахалина танковый экипаж «Алеша» героически отразил атаку превосходящих сил противника в зоне СВО. Встреча с островитянкой состоялась во время визита главы региона в Шахтерск Углегорского района.

– Хочется сказать вам самые искренние слова благодарности за воспитание сына. Александр – настоящий Герой, патриот нашей Родины. Именно на таких людях держится Россия. С замиранием сердца смотрели за действиями героического экипажа танка «Алеша». Несомненно, этот подвиг навсегда останется на страницах нашей истории. Ваша семья – пример для всех нас. Спасибо вам, – отметил губернатор.

– Спасибо большое, что приехали. Когда смотрела видео, тоже переживала за сына. А он говорит, что просто выполнял свою работу. По его словам, враги думали, что их много, а у наших ребят был всего один танк, – рассказала Елена Левакова. – Я всегда учила Сашу не обманывать, не воровать, добросовестно трудиться. Он закончил школу и училище, отслужил в армии. Занимался карате и боксом. С детства знает, что первым в драку лезть не следует, но нужно уметь постоять за себя. Получил образование автослесаря. Говорит, пригодилось. Сами себе отремонтировали танк и смогли побить недругов.  С ребятами из экипажа у него очень теплые отношения. Сахалинец и два якута. В бою понимают друг друга с полуслова, по одному взгляду.

Губернатор вручил Елене Леваковой памятные подарки, предложил свою помощь в решении личных вопросов.

Отметим, Александр Леваков родился в 1978 году в селе Бошняково Углегорского района. Прошел срочную военную службу, служил по контракту. Живет Приморском крае, с женой воспитывает двоих детей. В прошлом году был призван в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

Под командованием Александра танковый экипаж «Алеша» героически отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. В бою российские военные уничтожили восемь единиц техники противника, в том числе – два танка. Кроме того, противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными. Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?