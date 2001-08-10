Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор островного региона вручил Благодарственное письмо Елене Леваковой за достойное воспитание сына – под командованием уроженца Сахалина танковый экипаж «Алеша» героически отразил атаку превосходящих сил противника в зоне СВО. Встреча с островитянкой состоялась во время визита главы региона в Шахтерск Углегорского района.

– Хочется сказать вам самые искренние слова благодарности за воспитание сына. Александр – настоящий Герой, патриот нашей Родины. Именно на таких людях держится Россия. С замиранием сердца смотрели за действиями героического экипажа танка «Алеша». Несомненно, этот подвиг навсегда останется на страницах нашей истории. Ваша семья – пример для всех нас. Спасибо вам, – отметил губернатор.

– Спасибо большое, что приехали. Когда смотрела видео, тоже переживала за сына. А он говорит, что просто выполнял свою работу. По его словам, враги думали, что их много, а у наших ребят был всего один танк, – рассказала Елена Левакова. – Я всегда учила Сашу не обманывать, не воровать, добросовестно трудиться. Он закончил школу и училище, отслужил в армии. Занимался карате и боксом. С детства знает, что первым в драку лезть не следует, но нужно уметь постоять за себя. Получил образование автослесаря. Говорит, пригодилось. Сами себе отремонтировали танк и смогли побить недругов. С ребятами из экипажа у него очень теплые отношения. Сахалинец и два якута. В бою понимают друг друга с полуслова, по одному взгляду.

Губернатор вручил Елене Леваковой памятные подарки, предложил свою помощь в решении личных вопросов.

Отметим, Александр Леваков родился в 1978 году в селе Бошняково Углегорского района. Прошел срочную военную службу, служил по контракту. Живет Приморском крае, с женой воспитывает двоих детей. В прошлом году был призван в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

Под командованием Александра танковый экипаж «Алеша» героически отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении. В бою российские военные уничтожили восемь единиц техники противника, в том числе – два танка. Кроме того, противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными. Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России.