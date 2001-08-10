На Сахалине и Курилах стартовал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К федеральному проекту, инициированному Российским движением детей и молодежи "Движение Первых", присоединились все 18 районов Сахалинской области. В каждом пройдут мастер-классы, круглые столы, творческие уроки, познавательные квесты и встречи. Мероприятие объединит детей и родителей, представителей общественных объединений, педагогов и наставников на 12 креативных площадках, которые привлекут больше 10 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Сахалинская область впервые запускает настолько масштабный проект, и для нас большая честь стать одной из восьми федеральных площадок, где в 2023 году пройдет "Фестиваль Первых". В островном регионе более полутора тысяч участников "Движения Первых", десятки ячеек, в том числе в 20 школах. Но это движение объединяет не только детей, но и студентов, наставников, преподавателей. Рассчитываем, что всем участникам фестиваля понравится все, что мы для них разработали и запустили, все получат большие впечатления и найдут новых друзей в рамках этого проекта, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

В Сахалинской области "Фестиваль Первых" продлится с 19 мая по 1 июня. В первый день мероприятия для участников подготовили мастер-классы в кванториумах, встречу с и.о. ректора СахГУ Александром Самардаком, посещение государственного исторического архива Сахалинской области и парка "Россия - Моя история". Кроме этого, ребята встретятся с блогерами-педагогами.

- Мы предусмотрели разные активности, которые в Год педагога и наставника покажут особую роль наставников в жизни каждого ребенка. Мы запланировали достаточно традиционный формат - День дублера. В нем участвую и я. Я готова принять лидеров молодежного движения, чтобы они посмотрели, как складывается мой будничный день. А также проведу "Прогулку с министром" для участников психолого-педагогических классов, которых сейчас на Сахалине уже 13, - поделилась министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Ключевым событием "Фестиваля Первых" станет "Праздник Первых", который состоится 1 июня, в Международный день защиты детей, в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Там откроют более 20 площадок, которые смогут посетить более 10 тысяч участников. Зоны активности посвятят направлениям творчества, образования, спорта, культуры, патриотической и общественно полезной работы, добровольчества, охраны окружающей среды и другим тематикам. Для детей и их родителей проведут мастер-классы и показательные выступления, развлекательные мероприятия и интеллектуальные игры. Кульминацией праздника станет создание арт-объекта на горе Лысой.

Каждый участник "Фестиваля Первых" и "Праздника Первых" сможет создать свой собственный маршрут мероприятия. В мобильном приложении "Первые" после регистрации и короткого тестирования можно выбрать программу мероприятий, максимально отвечающую интересам ребенка и взрослого на основе предпочтений, увлечений и компетенций.

- Я учусь на педагога в университете, поэтому планирую посетить как можно больше площадок, связанных как раз с образованием. Очень интересно пообщаться с опытными в этой сфере специалистами, и, возможно, узнать какие-то тонкости профессии, о которых точно не расскажут на учебе, - поделилась участница фестиваля Мария.

Площадка "Фестиваля Первых" в Южно-Сахалинске станет витриной достижений и целей "Движения Первых", которое сегодня объединяет молодежь по всей России. К всероссийскому мероприятию присоединятся более 5 миллионов участников в режиме онлайн, еще 100 тысяч человек примут участие в работе площадок фестиваля в своих городах.