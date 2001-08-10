Холмские школьники побывали на большом таможенном судне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники пригласили учащихся школы № 6 г. Холмска на экскурсию на большое таможенное судно «Павел Верещагин». Оно базируется в Холмском порту.

Дети побывали в машинном отделении, увидели «сердце» корабля – двигатель, посетили капитанский мостик, познакомились с навигационным оборудованием. Члены экипажа «Павла Верещагина» рассказали о технических характеристиках таможенного судна и оперативных возможностях. Оно отличается большой маневренностью и высокими скоростными характеристиками. Трижды судно по результатам служебной деятельности признавалось лучшим в Федеральной таможенной службе.

На причале детей ждало выступление кинолога Сахалинской таможни Ирины Афанасьевой со служебной овчаркой Магом. Четвероногий продемонстрировал отличный нюх, обнаружив имитатор наркотического средства в сумке. Вместе с напарником Ирина показала выполнение элементов дрессировки. В этом году кинологическая служба ФТС России отмечает 15-летие образования.

Дети остались в восторге от экскурсии и успели сделать красивые фотографии на память. А корабельный повар угостил школьников компотом, сваренным на судне, и сладостями.