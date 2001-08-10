От текстиля до продуктов: широкий ассортимент товаров из Беларуси будет доступен южносахалинцам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поставки качественных товаров из Республики Беларусь в Южно-Сахалинск начнутся уже в этом году. Договоренность о торговом взаимодействии достигнута в ходе рабочей поездки администрации областного центра в Гродно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Официальный визит представителей мэрии и крупных компаний Южно-Сахалинска в Республику Беларусь направлен на расширение бизнес-сотрудничества. Делегацию островной столицы возглавил первый вице-мэр Андрей Ковальчук, также в составе - вице-мэры Виталий Данилов и Елена Федорова.
Поездка в Республику Беларусь является продолжением сотрудничества в рамках соглашения о побратимских связях. Документ между Южно-Сахалинском и белорусским Гродно был подписан в декабре 2022 года.
Программа визита рассчитана на несколько дней. Накануне Андрей Ковальчук встретился с председателем Гродненского горисполкома Мечиславом Гоем. Затем состоялись деловые переговоры южно-сахалинских предпринимателей с представителями ведущих бизнес-структур Гродно.
- На встрече присутствовали предприятия разных направлений от производства продуктов питания до мебели и промышленности. В Гродно очень развит производственный сектор. В составе нашей делегации приехали пять компаний - это рыбопромышленники, представители оптовой и розничной торговли. В ходе встречи бизнес-структуры детально обсудили интересующие направления. По итогам дня проработаны контакты по взаимной поставке товаров. Белорусская сторона заинтересована в нашем рынке, в частности в рыбной продукции. В свою очередь, мы убедились, что вся продукция из Белоруссии, которая будет в перспективе представлена в Южно-Сахалинске, имеет высокое качество. Торговое сотрудничество начнется уже в этом году, - рассказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.
Добавим, принимающая сторона подготовила для делегации из Южно-Сахалинска насыщенную программу. Так, администрация областного центра побывала на мебельной фабрике, познакомилась с работой мясокомбината, посетила автобусный парк и одну из строительных площадок малоэтажной застройки. Кроме этого южносахалинцы оценили работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов.
Также представители администрации Южно-Сахалинска и Гродно высадили деревья в Каложском парке на «Аллее дружбы», как символ укрепления побратимских связей.
Отметим, 17 мая бизнес-миссия из Южно-Сахалинска продолжит работу в Ленинском районе города Минска. Там запланированы деловые встречи и посещение предприятий и социальных объектов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?