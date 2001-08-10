От текстиля до продуктов: широкий ассортимент товаров из Беларуси будет доступен южносахалинцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поставки качественных товаров из Республики Беларусь в Южно-Сахалинск начнутся уже в этом году. Договоренность о торговом взаимодействии достигнута в ходе рабочей поездки администрации областного центра в Гродно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Официальный визит представителей мэрии и крупных компаний Южно-Сахалинска в Республику Беларусь направлен на расширение бизнес-сотрудничества. Делегацию островной столицы возглавил первый вице-мэр Андрей Ковальчук, также в составе - вице-мэры Виталий Данилов и Елена Федорова.

Поездка в Республику Беларусь является продолжением сотрудничества в рамках соглашения о побратимских связях. Документ между Южно-Сахалинском и белорусским Гродно был подписан в декабре 2022 года.

Программа визита рассчитана на несколько дней. Накануне Андрей Ковальчук встретился с председателем Гродненского горисполкома Мечиславом Гоем. Затем состоялись деловые переговоры южно-сахалинских предпринимателей с представителями ведущих бизнес-структур Гродно.

- На встрече присутствовали предприятия разных направлений от производства продуктов питания до мебели и промышленности. В Гродно очень развит производственный сектор. В составе нашей делегации приехали пять компаний - это рыбопромышленники, представители оптовой и розничной торговли. В ходе встречи бизнес-структуры детально обсудили интересующие направления. По итогам дня проработаны контакты по взаимной поставке товаров. Белорусская сторона заинтересована в нашем рынке, в частности в рыбной продукции. В свою очередь, мы убедились, что вся продукция из Белоруссии, которая будет в перспективе представлена в Южно-Сахалинске, имеет высокое качество. Торговое сотрудничество начнется уже в этом году, - рассказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

Добавим, принимающая сторона подготовила для делегации из Южно-Сахалинска насыщенную программу. Так, администрация областного центра побывала на мебельной фабрике, познакомилась с работой мясокомбината, посетила автобусный парк и одну из строительных площадок малоэтажной застройки. Кроме этого южносахалинцы оценили работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов.

Также представители администрации Южно-Сахалинска и Гродно высадили деревья в Каложском парке на «Аллее дружбы», как символ укрепления побратимских связей.

Отметим, 17 мая бизнес-миссия из Южно-Сахалинска продолжит работу в Ленинском районе города Минска. Там запланированы деловые встречи и посещение предприятий и социальных объектов.