Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция "Стена Памяти" стартовала в областном центре. Альтернативный формат проведения шествия "Бессмертного полка" поддержали образовательные учреждения Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во всех школах города педагоги вместе с учениками и их родителями организовывают стенды, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить и увековечить героев своих семей. На них размещают портреты с информацией о подвигах, воспоминания об участии в войне.
- В Южно-Сахалинске есть учреждения, в которых такие стенды были организованы ранее. Например, школа №6 в этом году пополняет свою Стену Памяти, открытую в прошлом году, - подчеркнула заместитель директора департамента образования Светлана Захарова. - В образовательных учреждениях, где Стена Памяти будет открыта впервые, пройдут торжественные мероприятия с приглашением ветеранов, представителей общественных организаций по поддержке ветеранов или участников других военных событий.
Новый формат шествия поддержали ученики южносахалинской школы №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова. Как рассказала советник директора по воспитанию Оксана Распопина, для образовательного учреждения акция имеет большое значение, так как ежегодно учащиеся возглавляли шествие "Бессмертного полка".
- Когда дети узнали о новом формате акции, для них стало важно, чтобы все увидели их дедушек и прадедушек. Поэтому в этом году в акции приняло участие намного больше учеников. И дети приносят нам до сих пор портреты своих родственников. Они испытывают гордость, что все видят героя их семьи, - добавила Оксана Распопина.
В холле школы создан стенд, на который каждый из учеников может прикрепить фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Перед праздником в рамках внеклассного мероприятия "Разговоры о важном" здесь будет проходить торжественная линейка. Сейчас на "Стене Памяти" порядка 50 портретов. Все принесенные ребятами фотографии будут сохранены в архиве школы.
- Здесь портрет моего прадедушки Баринова Ивана Павловича. Он родился в 1905 году в Ульяновской области в небольшой рыбацкой деревне. Был пулеметчиком стрелковой роты и погиб в октябре 1941 года под городом Клин. Это единственная его фотография, - рассказала ученица 8-го класса Ксения Баринова. - Я думаю, что очень важно помнить о своих прадедушках и прабабушках и нужно ими гордиться - они защищали нашу Родину.
- У меня на "Стене Памяти" фотография прадеда Чернякова Ивана Тихоновича. Он был краснофлотец и участвовал в битве за Севастополь. И еще - прадедушка Тремасов Федор Константинович, он был сержантом и служил в разведке. Вспоминать про войну не любил, - рассказала ученица 2-го класса София Мязина.
Добавим, решение о проведении шествия "Бессмертный полк" в альтернативном формате было принято на федеральном уровне в связи с требованиями безопасности.
Южносахалинцы могут отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, публикуя их истории на личных страницах в социальных сетях в преддверии праздника и 9 Мая с хэштегом #мойБессмертный полк. К чествованию победителей могут присоединиться и автомобилисты, приняв участие в акции "Бессмертный полк на автомобилях". Для этого можно разместить на транспортном средстве портреты своих родственников.
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