Южно-сахалинские дошкольники готовят открытки бойцам СВО к 23 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вместе с воспитателями и родителями ребята детского сада №6 нарисовали открытки и собственноручно подписали их. Также для защитников были собраны посылки с подарками и угощениями. Они будут переданы в зону специальной военной операции в рамках проекта "Сопричастность", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила воспитатель образовательного учреждения Лариса Ионычева, формирование положительного образа защитника страны и уважительное отношение к профессии военного - сегодня одна из актуальных задач воспитательного процесса. Дети и взрослые с удовольствием принимают участие в этой объединяющей акции.
Проект "Сопричастность", инициированный региональным отделением партии "Единая Россия" и его председателем Валерием Лимаренко, объединил все образовательные учреждения Южно-Сахалинска. Педагоги, родители, дети собирают вещи, лекарства, продукты питания для отправки в зону СВО. С особой теплотой бойцы принимают рисунки и письма с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой.
Напомним, на территории Южно-Сахалинска проект "Сопричастность" реализуется при активной поддержке местного отделения партии, которое возглавляет мэр Сергей Надсадин. К мероприятиям, направленным на поддержку участников СВО, может присоединиться любой человек. Перечень вещей размещен в телеграм-канале. Посылки можно передать в пункты гуманитарной помощи на ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничная, 34. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 (ежедневно с 9.00 до 19.00).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
- 17:12 3 Февраля На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
15:08 3 Февраля Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?