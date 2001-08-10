Южно-сахалинские дошкольники готовят открытки бойцам СВО к 23 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вместе с воспитателями и родителями ребята детского сада №6 нарисовали открытки и собственноручно подписали их. Также для защитников были собраны посылки с подарками и угощениями. Они будут переданы в зону специальной военной операции в рамках проекта "Сопричастность", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила воспитатель образовательного учреждения Лариса Ионычева, формирование положительного образа защитника страны и уважительное отношение к профессии военного - сегодня одна из актуальных задач воспитательного процесса. Дети и взрослые с удовольствием принимают участие в этой объединяющей акции.

Проект "Сопричастность", инициированный региональным отделением партии "Единая Россия" и его председателем Валерием Лимаренко, объединил все образовательные учреждения Южно-Сахалинска. Педагоги, родители, дети собирают вещи, лекарства, продукты питания для отправки в зону СВО. С особой теплотой бойцы принимают рисунки и письма с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой.

Напомним, на территории Южно-Сахалинска проект "Сопричастность" реализуется при активной поддержке местного отделения партии, которое возглавляет мэр Сергей Надсадин. К мероприятиям, направленным на поддержку участников СВО, может присоединиться любой человек. Перечень вещей размещен в телеграм-канале. Посылки можно передать в пункты гуманитарной помощи на ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничная, 34. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 (ежедневно с 9.00 до 19.00).