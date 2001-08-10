Участники телепроекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Героям историй вручили памятные знаки об участии в проекте и подарки. В общей сложности в эфир вышли семь историй о жителях Южно-Сахалинска. Их пришли поздравить представители общественных и патриотических объединений, администрации города, городской думы, друзья, знакомые. Сахалинские артисты выступили с творческими номерами, рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

Участниками проекта стали Лидия Владимировна Мартынова, Юрий Александрович Ракитин, Вячеслав Васильевич Гаврилов, Антонина Гавриловна Горбунова, Раиса Ивановна Марченко, Надежда Григорьевна Бартенева и Тамара Анатольевна Жукова.

От имени мэра областного центра Сергея Надсадина собравшихся приветствовал вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Он подчеркнул, что администрация города при поддержке регионального правительства проводит комплексную работу по увеличению продолжительности жизни населения. Так, люди старшего возраста могут бесплатно посещать тренировки по разным видам спорта, культурные и досуговые мероприятия, способствующие их общению и хорошему настроению.

Как рассказала председатель местного отделения «Союза женщин России» Елена Столярова, с идеей телевизионного проекта «Секреты долголетия 75+», приуроченного к празднованию 75-ти летия области, она обратилась к мэру Южно-Сахалинска. Сергей Надсадин инициативу поддержал. Материалы были подготовлены департаментом информационной политики администрации города.

- Самое главное, что эти люди подают нам пример, как жить активно, с радостью, с полной самоотдачей. Каждый участник поделился своим личным секретом, - сказала Елена Столярова.

Один из участников проекта почетный гражданин Сахалинской области и Южно-Сахалинска Вячеслав Васильевич Гаврилов родился в 1926 году, на Сахалине проживает 87 лет. В 1942 году был призван на военную службу. Участвовал в боях за освобождение Сахалина. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Вся трудовая биография Вячеслава Васильевича связана с угольной отраслью: у бывшего шахтера более 40 лет подземного стажа. На пенсию вышел с должности мастера-взрывника.

- Жалоб на жизнь у меня нет. В 2015 году, когда я был на параде в Москве, президент пригласил нас на 100-летие Победы. Буду стараться, - сказал ветеран. - Считаю, что самое главное — трудиться и не унывать, заниматься спортом, двигаться. Я играю в шахматы, стреляю, сдал норматив ГТО. Тружусь на даче. Дача у меня с 1986 года. С женой сами выращиваем картофель, капусту, помидоры, огурцы. У нас много смородины и малины. А вот яблочек созревает маловато.

Вячеслав Васильевич добавил, что участие в телепроекте стало для него возможностью показать молодым, что жизнь прекрасна в любом возрасте, вместе с другими представителями старшего поколения дать пример активности, любви к Родине, уважительного отношения к труду.

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске количество жителей старше 80 лет превышает 3 тыс. человек, старше 90 лет - 400 человек. Девять южносахалинцев отметили 100-летний юбилей. Власти всех уровней нацелены на увеличение этих цифр. Хорошим инструментом для этого стал проект губернатора Сахалинской области «Забота. Защита. Уважение», направленный в том числе и на улучшение качества жизни людей пенсионного возраста.