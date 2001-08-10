Внутриквартальный проезд в районе ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Внутриквартальный проезд в границах улиц Дзержинского и проспекта Мира (от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ "Коралл" пр. Мира, 66) временно закроют для движения транспорта в связи с прокладкой сетей теплоснабжения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничение будет действовать с 13 по 26 февраля.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов в этом районе.