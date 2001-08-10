Жители старого дома в Березняках осмотрели свои новые квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дом на 8 квартир будет сдан уже весной этого года. Специалисты администрации Южно-Сахалинска пригласили людей на предварительный осмотр, чтобы учесть их пожелания и замечания, рассказали ТИА "Острова" в городской админсироации.

Как подчеркнула начальник управления жилищной политики города Александра Стребкова, переселение граждан — один из приоритетов мэра Сергея Надсадина. В муниципалитете сохраняется тенденция, когда люди, переселяясь из аварийного жилья, получают новые квартиры в своих же районах. В Березняках расселению подлежит признанный аварийным жилой дом на ул. Зеленой, 10. И буквально в нескольких десятках метров возводится новый дом.

В новострое две трехкомнатные и шесть двухкомнатных квартир с раздельными санузлами. Общая площадь жилья - свыше 400 кв м. Отапливать здание будет собственная газовая котельная. Горячее водоснабжение — круглогодичное. Дом оборудован пандусом и дополнительным пожарным выходом. Ведущий инженер по надзору за строительством управления капитального строительства Александр Салабаев отметил, что квартиры будут сдаваться «под ключ»: с натяжными потолками, обоями, кафельной плиткой, сантехникой.

Денис Капитанов вместе с семьей ждет переезда в трехкомнатную квартиру.

- Конечно, переселения пришлось подождать. Но свои обязательства город выполняет. Дом строят довольно быстро. Очень рады и очень ждем, - сказал мужчина.

С наступлением тепла будет выполнено благоустройство и озеленение придомовой территории.

Напомним, расселение жителей из аварийного жилья идет в рамках муниципальной программы, реализуемой при поддержке правительства региона. В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется расселить около 4 тыс. кв м аварийного жилья. Новые квартиры получат 187 человек.