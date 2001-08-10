Около 1000 подвалов жилых домов за последнее время проверено в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается обследование подвальных помещений многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Администрация Южно-Сахалинска организует встречи с активистам, старшими по домам. Один из актуальных вопросов – приведение в порядок подвалов многоквартирных домов, которые, к сожалению, в большинстве случаев используются собственниками не по назначению и являются местом складирования старых вещей.

Как рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков, с конца прошлого года в городском округе обследовано порядка 1000 подвальных помещений на предмет захламленности и соблюдения правил пожарной безопасности. Примерно в 70-ти процентах случаев специалистами зафиксированы нарушения.

– В некоторых проектах домов в подвалах предусмотрены специальные отсеки для хранения личных вещей, тогда оставлять их допустимо. Но в большинстве случаев предметы только ограничивают доступ к инженерным коммуникациям и могут помешать работе специалистов, – отметил Александр Чучков. – Люди нередко хранят в помещениях старые колеса, велосипеды, коробки, канистры из-под бензина, крупногабаритные вещи, например, старые пианино и мотоциклы и даже разводят кур.

Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Николай Артёменко, отмечает, что в рамках проекта «Жители МКД», координатором которого он является, большое внимание уделено ключевым моментам проживания в многоквартирном доме и управления общедомовым имуществом.

– Подвальные помещения являются собственностью жильцов, и очень важно, чтобы они содержались в образцовом состоянии, – отметил Николай Артёменко. – Необходимо выстроить работу с жителям так, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы принимать решения в части благоустройства, ремонта общедомового имущества.

В ходе обследования подвальных помещений составляются акты. При выявлении нарушений управляющая компания информирует собственников о необходимости освободить подвалы от старых вещей, совместно определяются сроки уборки. Эта работа в Южно-Сахалинске будет продолжена. Все вопросы по содержанию подвальных помещений граждане могут задать специалистам по телефонам 300-785 (доб. 1-5), 300 — 765 (доб. 1).