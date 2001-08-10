Почти 160 тонн наваги, камбалы, трески и другой рыбы продали в Сахалинской области в январе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В январе общий объем продаж наваги, камбалы, трески, минтая, сельди, скумбрии и другой разнорыбицы от островных промысловиков составил почти 160 тонн. Это стало возможным благодаря расширению областной программы реализации свежевыловленной рыбы и увеличению ее ассортимента, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Программа предусматривает прямые поставки уловов из мест промысла. Такая схема организации торговли исключила увеличение цены продукции в связи с её переработкой, заморозкой и хранением. В результате сахалинцы и курильчане получили возможность покупать охлажденную рыбу по ценам ниже рыночных. Например, в настоящее время навага стоит от 46 до 100 рублей за килограмм, минтай - от 50 до 95, камбала от 58 до 95, треска без головы - от 81 до 144 рублей за килограмм.
- В прошлом году объемы продаж охлажденной рыбы по ценам ниже рыночных заметно увеличились. Они составили 457,5 тонн. Годом ранее - 285 тонн. Ассортимент вырос с 12 до 16 наименований. Почти в 6 раз увеличилось количество предприятий – участников программы реализации свежевыловленной рыбы. По поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжаем эту работу и текущем году, увеличивая объемы поставок. Главное – чтобы продукция была востребована покупателями, а местными властями был налажен ее сбыт, поскольку срок хранения с момента вылова ограничен одними-двумя сутками, – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Администрации муниципальных образований ведут работу, чтобы организовать продажи не реже трех раз в неделю.
- Наши земляки нуждаются в качественной свежей рыбе, она полезна и питательна. Уже не первый год принимаю участие в программе и стараюсь поддерживать минимальные цены. В зависимости от сезона мы поставляем горбушу, навагу, щуку, камбалу, корюшку, карасей, сельдь, - рассказал ногликский индивидуальный предприниматель Игорь Хрянин.
Жители области охотно раскупают охлажденную рыбу.
- Несколько раз покупала свежую навагу на ярмарке около «Дома торговли». Обваляешь ее в муке да поджаришь в масле, получается очень вкусно. Жареная навага с картофельным пюре - любимый зимний ужин моего семейства, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Алина Васильевна.
Сведения о местах продаж свежей рыбы по ценам ниже рыночных можно получить разными способами. Например, эту информацию регулярно размещают в социальных сетях и мессенджерах районные администрации. В режиме онлайн данные о местах продаж, расписании работы торговых точек, ассортименте и актуальных ценах предоставляет интерактивная карта «Географическая информационная система Сахалинской области» (ГеоИС). С приложением «Острова-65» информацию можно получать на телефон при помощи push-уведомлений.
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