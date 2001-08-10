Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2023
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15:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Теплоснабжение в 5 микрорайоне Южно-Сахалинска планируют восстановить к 16.30

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сварочные работы около дома №28 по ул. Тихоокеанской, в районе второго прорыва теплосетей Сахалинской коммунальной компании, завершены. В настоящее время происходит запитка сетей и переход на штатный режим работы. По данным СКК, теплоснабжение будет полностью восстановлено к 16.00-16.30 7 февраля, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

Напомним, ночью и рано утром 7 февраля в Южно-Сахалинске произошли две коммунальные аварии: первая в 15 микрорайоне, вторая - в 5 микрорайоне областного центра. Ход восстановительных работ находится на контроле главы города Сергея Надсадина.

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